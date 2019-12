Zece motive pentru care copiii nu vor să meargă la școală

Școala nu învață că este posibil și necesar să greșești, pentru că numai în acest fel poți învăța ceva. Un copil de 11 ani, din Rusia, speaker al conferinței ,,Завтра по имени” a vorbit despre motivele pentru care copiilor nu le place școala, scrie Noi.md cu referire la unica.md.

,,1. ProfesorulCînd vii prima dată la școală, mulți dintre profesori încearcă imediat să inspire frică. Unul din motive este frica față de învățător.2. Teama de evaluareDupă prima frică, se dezvoltă teama de apreciere. Și apoi teama de pedeapsă de către părinți. La școală, nu se uită nimeni cine ești, te judecă doar după notele tale.3. Frica de a greșiȘcoala nu ne învață că este posibil și chiar necesar să greșești, pentru că numai în acest fel poți învăța ceva.4. Trolling-ulUn alt motiv este ridiculizarea colegilor de clasă. Și de multe ori este vina profesorilor care spun că faci ceva nu la fel de bun ca colegii tăi de clasă. Pentru ei, evaluarea este mai importantă decît elevul. Am mers la un club de creativitate pentru copii, am învățat să țes din mărgele, să sculptez din aluat, să fac brățări din piele și multe altele. Și cînd un profesor din grupul meu a venit la școala mea pentru a oferi un atelier și a vorbit despre realizările mele, profesorul clasei mele a fost surprins: „Timotei? Nu se poate! ”5. Testele ,,stupide”Aceste teste, care sînt date la ore, sînt incredibil de proaste, pentru că nu permit o variantă a răspunsului personal. Pentru a obține o notă bună, un copil încearcă să ghicească un răspuns din cele propuse, dar el poate avea propria opinie, pe care nu o poate scrie.6. Volumul temelorAm citit că nu există nicio dovadă că temele cresc performanța și educația copiilor. Odată am avut atît de multe teme la engleză încît după trei ore de scris m-am ridicat și nu am mai putut să-mi îndrept gîtul. Am fost dus la camera de urgență și timp de o săptămînă am mers la școală cu un corset la gît.7. Se interzice să fii unicȘcoala nu-i susține cu adevărat pe cei care sînt diferiți de ceilalți. Întîi profesorul le transmite asta elevilor, iar ei rămîn pe viață cu acest stereotip.8. Școala nu te învață să fii fericitAm citit că atunci cînd John Lennon din The Beatles avea cinci ani, mama lui i-a spus că cel mai important lucru în viață este să fii fericit. Apoi s-a dus la școală și a fost întrebat acolo: „Ce visezi să devii în viață?” El a răspuns: „Fericit”. I s-a spus: „Nu ai înțeles întrebarea”. La care a urmat răspunsul: „De fapt, nu înțelegeți viața”.9. Școala nu te învață să lucrezi cu informațiileDe exemplu, urmăresc un canal pe YouTube, unde un profesor de fizică vorbește ușor și distractiv. Citirea sau vizualizarea acestor cursuri poate înlocui zeci de lecții plictisitoare.10. Școala nu te pregătește pentru viața de adultȘcoala este, de fapt, o instituție care ar trebui să te pregătească pentru vîrsta adultă. Dar ea nu te învață cum să economisești și să-și crești venitul, nici cum să-l obțiii și nici, în general, cum să cîștigi. Cred că o materie principală la școală ar putea fi una care se ne învețe cum să comunicăm și să ne înțelem între noi. La urma urmei, abilitatea de a comunica este cea mai importantă.”