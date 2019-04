WhatsApp are o nouă funcție

Noua functie nu se mai numeste Vacation Mode, ci Ignore archived chats, iar asta pentru ca de indata ce arhivam o discutie cu o persoana, ea nu va mai fi reafisata in interfata de chat chiar daca vreo persoana trimite un alt mesaj acolo, ele ramanand uitate prin arhiva noastra.

WhatsApp urmeaza de asemenea sa aiba o noua sectiune disponibila pentru noi, aceasta avand denumirea Archived Chats, si permitand vizualizarea conversatiilor care au fost arhivate, asta daca doriti sa mai verificati daca ati mai primit vreun mesaj.

WhatsApp are in momentul de fata o functionare destul de logica pentru ideea de a arhiva o conversatie, iar asta pentru ca in general conversatiile arhivate sunt cele in care n-au mai existat mesaje demult.

Reprimirea unuia aduce acea conversatie in prim-plan, si ne spune ca persoana respectiva vrea sa discute iar cu nou prin WhatsApp, insa functia implementata acum e menita sa blocheze practic intearctiunea cu anumite persoane, si fix asa ar trebui privita. WhatsApp are in momentul de fata aceasta functie in plin proces de testare, asa ca nu se stie cam cand ar urma sa fie oferita pentru toti utilizatorii.