Vloggerița care a rămas fără contul de Instagram a mers la poliție

O vloggeriță care a postat un video emoționant după ce contul ei de Instagram a fost șters a mărturisit că a sunat la poliție.

Jessy Taylor a declarat că a fost distrusă atunci cînd contul ei de Instagram a fost șters, după o serie de plîngeri la adresa ei.

Tînăra a mărturisit că a sunat la poliție pentru a reclama incidentului, considerînd că s-a făcut „o crimă”, scrie Daily Mirror.

„Am simțit că a fost o crimă. Ca și cum cineva m-ar fi ucis și apoi a spus în online: „Am ucis această fată”. Am sunat la poliție și am reclamat ce s-a întîmplat, însă au spus că nu se poate compara asta cu o crimă, dar eu le-am spus că exact asta simt”, a declarat Jessy Taylor.

Ea s-a plîns că aceea era singura ei sursă de venit și că nu poate avea o slujbă de la 9 la 17.

Jessy Taylor a dezvăluit că a reușit să cîștige 500.000 de dolari, de pe urma contului pe Instagram, însă a menționat că nu mai are acei bani.