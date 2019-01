Vladimir Zelensky și-a anunțat candidatura la Președinția Ucrainei în alegerile din 2019

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 „Vladimir Zelensky” și-a anunțat candidatura sa pentru Președinția Ucrainei în alegerile din 2019, cu un minut înainte de de Anul Nou pe canalul TV 1 + 1.

Potrivit inforesist.org, pe 31 decembrie la miezul nopții nu a fost transmis mesajul de felicităre al președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko. Cu un minut înainte de ora 12, Zelensky a făcut un discurs scurt, iar după ora 00:00 postul de televiziune arătase deja discursul lui Poroșenko.

"Am decis să vorbesc sincer cu voi, ca și Vladimir Zelensky. Acum, în Ucraina există o situație în care fiecare ucrainean are trei căi. Pentru a trăi în timp ce trăiți. Și este bine. Aceasta este alegerea tuturor. A doua cale. Strîngeți lucrurile și mergeți în altă țară, cîștigați bani acolo, trimiteți-le prietenilor și rudelor. Și acest lucru este, de asemenea, normal. Dar există încă o a treia cale. Să încercăm să schimbăm ceva în Ucraina. Și eu am ales a treia cale pentru mine ", a declarat actorul.

Potrivit unui sondaj recent, Vladimir Zelensky ocupă locul al doilea cu 9% după popularitate în Ucraina. Primul loc îl ocupă Timosenko, care a obținut 14,2%.