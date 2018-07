Vizita lui Junker în SUA: se va reuși, oare, stabilirea unui dialog comercial?

La Washington preşedintele Comisiei Europene îşi propune să evite un război comercial cu SUA. Are argumente dar nimic de oferit. Ce se va întîmpla în vizuina lupului?

Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene nu se dă în lături de la nimic cînd e vorba de a stabili o legătură cît mai cordială cu un interlocutor. La Bruxelles se ştie că îmbrăţişează şi pupă pe aproape oricine dacă aceasta slujeşte unui climat de tratative şi discuţii propice. Cum va reacţiona preşedintele SUA, Donald Trump, la limbajul preşedintelui Comisiei Europene, cu prilejul discuţiei între patru ochi din biroul oval, programată să se desfăşoare miercuri - aceasta nu se poate şti dinainte. Trump l-a calificat pe Juncker, cu prilejul reuniunii G7 desfăşurate în iunie în Canada, drept "killer veritabil", referindu-se la chestiuni comerciale. Juncker nu a fost prea sigur atunci dacă a fost vorba de un compliment sau nu. Dar fiind un negociator foarte experimentat, Juncker şi-a propus: "Mă duc acolo. Vesel şi relaxat."

UE este duşmanul

Preşedintele SUA a instituit taxe vamale restrictive pentru importurile de oţel şi aluminiu din UE. Uniunea Europeană a ripostat şi a introdus sau a majorat la rîndul ei taxele vamale la o serie de produse americane. Ambele părţi au depus plîngeri la Organizaţia Mondială a Comerţului. Trump ameninţă deja de cîteva luni că va introduce taxe vamale pentru automobilele europene, o decizie care ar afecta în special fabricanţii germani. Cu 10 zile în urmă, şeful Casei Albe, în stilul său binecunoscut, a calificat UE drept concurent, adversar şi chiar inamic. "UE este un duşman. Ce ne mai face la capitolul comerţ... Nu ne-am gîndi din prima la UE, dar este un duşman", a declarat Trump într-un interviu oferit postului de televiziune CBS.

Ofertă de la Bruxelles?

Consilierul economic al preşedintelui SUA aşteaptă de la vizita lui Juncker o ofertă pentru menţinerea comerţului liber. "Jean-Claude Juncker va veni cu o propunere semnificantă", a declarat săptămîna trecută satisfăcut consilierul Larry Kudlow, în cursul unui interviu difuzat de CNBC. Dar Comisia Europeană a comunicat cîteva zile mai tîrziu că nu dispune de oferte pe care să le pună pe masă la Casa Albă. Nici declaraţia lui Larry Kudlows, potrivit căruia în spatele presupusei oferte a UE s-ar afla cancelara germană Angela Merkel, nu are mai nimic a face cu politica reală comercială în cadrul UE. Jean-Claude Juncker respinge toate încercările lui Donald Trump de a ajunge la înţelegeri bilaterale cu statele UE. "Comisia Europeană este singura instituţie abilitată să stabilească politicile comerciale ale UE. De aceea toate încercările de dezbinare a europenilor sînt zadarnice", a spus politicianul luxemburghez.

Juncker încearcă să convingă cu argumente

Preşedintele SUA nu pare să înţeleagă că politica comercială a UE este susţinută de toate cele 28 de state membre. "UE este foarte complicată. Trebuie să vă mărturisesc asta. Poate că este cea mai complicată chestiune din cîte există", a declarat Trump într-un interviu oferit postului CNBC. De aceea Juncker şi-a propus să-i explice o dată în plus preşedintelui american poziţiile UE şi avantajele unor schimburi comericale transatlantice cît mai libere. "Am demonstrat deja la reuniunea G7 din Canada ce metodă am. Acolo am repetat în faţa preşedintelui SUA argumentele europene. Şi voi face asta de cîte ori voi avea ocazia. Nu este vorba de "fake news" ci de fapte obiective", a declarat Juncker.

UE vrea o detensionare

Dacă conflictul legat de taxele vamale se va extinde şi asupra industriei automobilelor ar fi vorba de un dezastru, a declarat comisara UE pentru Comerţ, Cecilia Malmström. Ea îl va însoţi pe Juncker la Washington. Comisara a declarat la Bruxelles că ar trebui să i se explice lui Trump că lanţurile de producţie sînt atît de interdependente încît noi taxe vamale ar ameninţa şi locuri de muncă din SUA. "Vrem să dezamorsăm situaţia cît mai rapid înainte ca întreaga chestiune să sară în aer prejudiciind economia, prietenia transatlantică şi ordinea mondială", a declarat Malmström înainte de a decola spre Washington.

Pînă acum, Donald Trump nu s-a arătat impresionat de aceste argumente deja cunoscute. În schimb, el amestecă politicile comerciale cu politica de securitate şi apărare. "În privinţa comerţului au avut mai mult de profitat decît noi. Dar aceste ţări sînt şi în NATO şi nu şi-au plătit facturile", a spus Trump pentru postul tv CBS. Dar corelarea chestiunilor comerciale de alianţa militară constituie o eroare, consideră Cecilia Malmström. Comerţul are loc între firme şi oameni şi nu între state. Iar cetăţenii vor avea de plătit la urmă oalele sparte.

Comisara europeană a declarat că îi este imposibil să anticipeze rezultatul discuţiilor de miercuri de la Washington dintre "complicata UE" şi cel mai puternic om al planetei. "Ne deplasăm acolo, vedem, discutăm. Este o metodă salutată de oricine. Ar trebui să îndrăznim să facem o încercare. Apoi vom vedea. Dacă nu va exista niciun rezultat trebuie să discutăm pentru a stabili ce putem face", a conchis Malmström.