Vaticanul ar putea participa la Jocurile Olimpice din 2024

Statul Vatican vrea să concureze în competițiile internaționale de sport și are în plan înființarea unui comitet olimpic.

Proiectul are ca prim obiectiv, pe termen mediu, calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris.În momentul de față, Vatican are echipă de atletism, dar are în plan și dezvoltarea altor sporturi, printre care fotbalul feminin.„Sportul profesionist a devenit o industrie. Trebuie să ținem cont de asta. Oamenii sînt atrași de spectacolul din sport și asta contează enorm. Putem ajuta această industrie a sportului să adopte un cod etic.Să punem oamenii în centrul sportului, pentru că sportul trebuie să fie un mijloc, nu un scop. O voce din afara sportului, cum e cea a bisericii, poate ajuta la repoziționarea valorilor de bază. Pe lîngă atletism, în Vatican se practică fotbal, taekwondo și cricket.Logic, Comitetul nostru va fi mai mult simbolic, pentru că nu pretindem că am putea cîștiga medalii. E mai degrabă vorba să demonstrăm că valorile olimpice pot fi împărtășite de creștini” , a spus Sanchez de Toca, ministrul sportului din Vatican.Vatican este un mic stat suveran care „funcționează” ca o enclavă, în Roma. Populația este de sub 1.000 de locuitori.