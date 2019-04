Unde va fi filmat noul lungmetraj din seria James Bond

Cel de-al 25-lea lungmetraj din seria James Bond, posibil intitulat 'Bond25', se va filma în Jamaica şi în Marea Britanie, au informat surse oficiale citate luni de EFE.

Edmund Bartlett, ministrul jamaican al turismului, a informat că se va întîlni săptămîna aceasta la Londra cu omologul său britanic, Olivia Grange, şi cu producătorii filmului, Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson, pentru a semna acordurile în vederea demarării producţiei, care îl va avea din nou în rolul principal pe actorul britanic Daniel Craig.Bartlett şi Grange vor vizita Studiourile Pinewood, unde au fost turnate mai multe filme avîndu-l ca protagonist pe agentul secret 007, pentru a defini locaţiile unde se va filma noul lungmetraj.Nu este pentru prima dată cînd Jamaica este folosită ca locaţie pentru seria James Bond, avînd în vedere că tot aici au fost turnate mai multe scene din 'Dr. No' şi 'Live and Let Die'.Alte destinaţii caraibiene folosite ca locaţie pentru filmele James Bond au fost insulele Bahamas, unde au fost turnate secvenţe din 'Thunderball' şi 'Casino Royale', în timp ce în Cuba s-au filmat 'Golden Eye' şi 'Die Another Day'.Producătoarea Barbara Broccoli a confirmat într-un interviu în octombrie că dincolo de orice schimbări introduse în viitorul James Bond, personajul principal "va continua să fie bărbat"."Bond este de gen masculin. A fost scris pentru un bărbat şi cred că va rămîne în continuare bărbat", declarase ea ca răspuns la eventualele modificări aduse acestei saga de spionaj pentru a o ajusta noilor vremuri, scrie agerpres.ro.Viitorul episod se preconizează să ajungă în cinematografe la 14 februarie 2020, mai tîrziu decît era prevăzut, după retragerea din proiect pentru "diferenţe creative" a regizorului britanic Danny Boyle şi înlocuirea sa cu realizatorul american Cary Fukunaga.