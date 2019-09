Un zbor American Airlines a fost anulat din cauza pasagerilor musulmani

Un zbor al companiei American Airlines a fost anulat, săptămîna trecută, după ce membrii echipajului nu s-au simțit „în siguranță” să călătorească cu doi pasageri musulmani, după ce unul dintre aceștia a folosit toaleta avionului și a tras apa de două ori.

Cei doi pasageri musulmani de la bordul avionului American Airlines, Abderraoof Alkhawaldeh și Issam Abdallah, spun că nu au mai fost niciodată atât de discriminați, potrivit The Independent, citat de Digi24.„A fost oribil, cea mai umilitoare zi din viața mea”, a spus Abderraoof Alkhawaldeh, într-un interviu după incident.Cei doi bărbați călătoreau separat, însă s-au recunoscut la bordul avionului care pleca din Birmingham, Alabama, către Dallas, Texas și și-au făcut cu mâna în aeronavă.După cîteva anunțuri că avionul va decola cu întîrziere, din cauza unor probleme de „întreținere”, Abdallah a mers la toaletă. Bărbatul a povestit că după ce a ieșit din toaletă, o stewardesă îl privea insistent. „Când am deschis ușa, am fost foarte surprins să o găsesc pe o stewardesă lângă ușă, ascultînd. A fost un șoc mare, dar m-am dus înapoi la locul meu”, a povestit bărbatul.La 10 minute, a fost dat anunțul că zborul a fost anulat și toți pasagerii au fost rugați să părăsească avionul. Aceștia au fost anunțați că vor zbura la destinația dorită peste trei ore.Alkhawaldeh și Abdallah au mers apoi împreună la o cafenea în aeroport pentru a aștepta să se îmbarce din nou, însă un angajat FBI i-a abordat pe cei doi și bagajele lor au fost verificate.Potrivit lui Abdallah, polițistul i-a spus că o stewardesă a anunțat poliția că „nu se simte confortabil” să zboare cu el în avion.Abdallah a spus că s-a simțit foarte discriminat din cauza etniei lui și a religiei. „Nu doresc nimănui să treacă printr-o astfel de experiență neplăcută. Sunt un client fidel al companiei din 1989. Am zburat mai mult de un milion de mile cu American Airlines”.Reprezentații American Airlines au transmis ulterior un comunicat în care spun că verifică incidentul: „Sîntem angajați în a oferi o experiență pozitivă tuturor celor care călătoresc cu noi. Echipa noastră lucrează pentru a analiza incidentul și am luat legătura cu domnii Alkhawaldeh și Abdallah pentru a înțelege mai bine experința lor”.