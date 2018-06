Stare de alertă în Alaska. Un vulcan ar putea erupe zilele următoare

Un vulcan descris drept o "pacoste", situat într-o zonă izolată din Insulele Aleutine, prezintă semne ale unei potenţiale erupţii explozive care ar putea avea loc în perioada următoare, eveniment ce ar perturba traficul aerian, au avertizat miercuri oamenii de ştiinţă, citaţi de Reuters.

Din craterul vulcanului Cleveland, cu o înălţime de 1.730 de metri, aflat la circa 1.500 de kilometri sud-vest de Anchorage, a fost expulzată lavă, semn că un eveniment mult mai serios s-ar putea produce în următoarele zile sau săptămîni, conform Observatorului Vulcanologic din Alaska.



Observatorul, operat de autorităţile federale, statale şi de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Alaska, a ridicat gradul de alertă la "portocaliu", un nivel aflat sub cel "roşu" care indică o erupţie în desfăşurare ce poate afecta traficul aerian.



Cleveland este unul dintre cei mai neliniştiţi vulcani din Alaska, în ultimii 15 ani înregistrîndu-se episoade de activitate manifestate prin seisme de magnitudini mici şi nori de cenuşă.



"Este un fel de vulcan pacoste", l-a descris omul de ştiinţă Jeff Freymueller de la Universitatea din Alaska, cercetător coordonator al Observatorului Vulcanologic din Alaska.



Însă, formaţiunile de lavă scurse din crater în ultimele zile, prevăd o activitate mult mai intensă, a explicat Freymueller bazîndu-se pe istoria acestui vulcan. Lava acţionează ca un capac pe gura de aerisire a vulcanului şi există un risc mare de producere a unei explozii puternice pentru îndepărtarea acestui obstacol, a mai spus cercetătorul.



Un nor de cenuşă de mari dimensiuni expulzat de Cleveland ar putea perturba zborurile comerciale.



În anul 2001, vulcanul a cauzat o explozie puternică în urma căreia un nor de cenuşă a ajuns pînă la o altitudine de 12.000 de metri.