Un tînăr va primi 10.000 de lire pe lună timp 30 de ani În lume 7 august 2019, 20:33

Dean Weymes, un britanic de 24 de ani, angajat al Amazon la departamentul de control al mărfurilor, a cîștigat la loterie 10.000 de lire sterline lunar timp de 30 de ani.

Fericitul cîștigător spune că își va folosi cîștigul pentru a se asigura că fratele lui Robert, bolnav de autism, va avea parte de îngrijire corespunzătoare și le va ușura viața părinților săi, scrie The Mirror. Dean povestește că a aflat că a cîștigat marele premiu la loterie în timp ce era într-o pauză la muncă. După ce a verificat aplicația de pe telefonul său și a văzut că începînd din acel moment are un cîștig garantat în fiecare lună timp de 30 ani, s-a întors la muncă și nu a spus nimănui nimic, cerînd doar să plece acasă, spunînd că nu se simte bine.

A mers direct la părinții săi și le-a dat vestea cea mare. Întors a doua zi la muncă și-a dat demisia, iar pe formularul de plecare a scris la motivul pentru care demisionează ”cîștigător la loterie / pensionare”. Dean a dezvăluit că își va folosi vîntul pentru a-și ajuta părinții să aibă grijă de fratele său mai mic Robert, care are autism. ”Simt că sînt responsabil să îi asigur un viitor. Fratele meu este practic ca un bebeluș, este non-verbal, dar poate spune numele noastre și alte lucruri. Părinții mei îmbătrînesc, așa că le este din ce în ce mai greu să aibă grijă de el. Îmi doresc ca el să aibă cei mai buni îngrijitori și vreau ca părinții mei să poată să ia o pauză de la îngrijitul lui”, a declarat tînărul cîștigător.

Dean mai spune că acum că are un venit lunar garantat intenționează să-și urmeze visul și să încerce să devină un scenarist de filme. „A fost întotdeauna visul meu să devin scenarist. Îmi plac filmele și teatrul și acum pot face ceva cu asta. Îmi pot transforma pasiunea într-un loc de muncă, lucru pe care nu am crezut să-l voi putea face vreodată”.

Începînd de luna aceasta, suma de 10.000 de lire sterline îi va fi livrată lunar pînă va împlini 54 de ani. Dean a spus că în baza acesteia va face un credit pentru a-și lua o casă și a rezervat deja o excursie cu familia la Disneyland Paris.