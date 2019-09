Un presupus agent CIA la Kremlin a fugit de acasă În lume 12 septembrie 2019, 15:51

Presupusul informator al CIA din administrația lui Vladimir Putin, Oleg Smolenkov, a părăsit casa sa din Virginia, după ce în presa americană au apărut infermații despre el.

Despre acest lucru i-a povestit corespondentului de la Radio Europa Liberă unul dintre vecinii cetățeanului rus din regiunea Stafford, care a auzit despre aceasta.

Unul dintre vecini i-a spus reporterului că a auzit că în casă de un an locuia o familie rusă. Acest lucru coincide cu datele jurnaliștilor precum că acum un an o familie de ruși a cumpărat această casă cu o suprafață de 760 de metri pătrați, evaluată la 925 de mii de dolari.

Acest vecin a auzit că locuitorii au părăsit locuința după ce s-a lăsat întunericul pe 9 septembrie, imediat după ce canalul CNN, iar apoi alte surse media, au anunțat despre un oficial de rang înalt de la Kremlin, recrutat de CIA.

Numele lui Oleg Smolenkov a fost menționat anterior în legătură cu informația despre un demnitar rus de rang înalt recrutat de CIA. Agentul american de cercetare, potrivit datelor mass-media, și-a construit de cîteva decenii o carieră de demnitar rus, iar în 2017 a fost scos din Rusia din cauza pericolului de a fi demascat. Potrivit jurnaliștilor americani, agentul CIA nu făcea parte din cercul cel mai apropiat al lui Vladimir Putin, dar se întîlnea cu acesta în mod regulat.

New York Times a declarat că Smolenkov a lucrat pentru CIA zeci de ani și era principalul informator al serviciilor speciale din SUA privind implicarea Rusiei în alegerile americane din 2016.