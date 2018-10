Un posibil acord al lui May privind Brexitul ar putea fi sprijinit de 30-40 de parlamentari

Aproximativ 30-40 de parlamentari din Partidul Laburist de opoziţie ar fi pregătiţi să sprijine un acord privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May încearcă să-l obţină cu Uniunea Europeană, a informat cotidianul The Times, citînd parlamentari britanici neidentificaţi, transmite miercuri Reuters.

Negociatorii UE pentru Brexit consideră că un acord cu Marea Britanie asupra "divorţului" este "foarte aproape", au declarat surse diplomatice pentru Reuters săptămîna trecută, deşi nu este clar dacă May ar putea obţine aprobarea parlamentului britanic pentru acest acord.



Aproximativ 320 de voturi în parlamentul de 650 de locuri sînt necesare pentru ca aprobarea să fie sigură.



May are 315 parlamentari şi guvernează cu o majoritate de lucru de 13 datorită unei înţelegeri cu cei zece deputaţi ai Partidului Democrat Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, deşi rebelii din propriul partid afirmă că 40 de parlamentari conservatori ar putea vota împotriva acordului ei.



The Times scrie că un grup de 30-40 de parlamentari laburişti l-ar putea sfida pe liderul lor, Jeremy Corbyn, şi vota pentru un acord pe care May speră să îl obţină pînă la sfîrşitul anului.





Potrivit unui scenariu luat în discuţie, parlamentarii laburişti vor vota iniţial împotriva oricărui acord pentru a-şi arăta loialitatea faţă de conducere, dar dacă blocajul parlamentar va rămîne, rebelii ar putea sprijini orice acord ce ar împiedica o ieşire haotică din UE, scrie The Times.Dacă parlamentarii resping acordul, guvernul May ar putea cădea şi Marea Britanie se va confrunta cu părăsirea UE fără un acord, un scenariu văzut de investitori şi şefi de companii ca slăbind Occidentul, provocînd panică pe pieţele financiare şi blocînd comerţul.