Un obiectiv turistic din Italia va fi protejat de turiști

Aruncarea unei monede în Fontana di Trevi se află în capul listei cu lucrurile de făcut atunci cînd vizitezi Roma.

Barieră în jurul fîntînii și control strict al poliției

Turiștii aruncă în Fontana di Trevi monede de 1,5 milioane de euro

Tradiție inaugurată de Frank Sinatra

Și, dacă nu ai făcut-o încă, iată o veste proastă: șansa de a o mai face pe viitor sînt limitate, anunță news.com.au. Consiliul local din Roma vrea să instaleze o barieră în jurul acestui monument iconic, ceea ce va distruge o experiență unică pentru oricine.Fontana di Trevi este un obiectiv turistic de neratat în Roma și una din cele mai celebre fîntîni din lume.Purtarea nepotrivită a turiștilor determină însă autoritățile să recurgă la măsuri extreme pentru a proteja acest monument.Municipalitatea romană și-a anunțat intenția de a instala o barieră în jurul Fontana di Trevi, pentru a împiedica oamenii să se apropie prea mult de aceasta.Măsura vine după un an rău în ceea ce privește comportamentul turiștilor față de această capodoperă barocă. Luna trecută, trei australieni beți au fost prinși în timp ce-și vărsau băuturile în Fontana di Trevi.Tot anul acesta, un turist american a fost prins în timp ce se îmbăia în fîntînă, iar o italiancă a fost oprită la timp cînd încerca să o scrilejească cu o cheie.CNN îl citează pe Andrea Coia, președintele comisiei de afaceri din cadrul consiliului local, care a propus municipalității amplasarea unei bariere în jurul fîntînii, pentru a-i împiedica pe turiști să se mai așeze pe marginea acesteia.”Am solicitat această măsură pentru că acest loc simbolic pentru orașul nostru are nevoie de mai mult control și atenție”, a declarat Coia pentru CNN Travel.Andrea Coia: Bariera va proteja unul din cele mai frumoase locuri din lume și va asigura o experiență mai bună celor care vor să se bucure de aceasta.Andrea Coia a precizat că măsura va mai ușura din munca poliției din Roma, care a fost deja instruită să interzică turiștilor de a se mai așeza pe ”monumentele simbolice”.Consilierul a mai propus, de asemenea, amplasarea de puncte de control ale poliției lîngă Fontana di Trevi și Colosseum.Dacă va fi aprobată, decizia municipalității din Roma va distruge nu doar o tradiție unică pentru zeci de milioane de turiști, dar va prejudicia și bugetul orașului.Într-un singur an, autoritățile locale culeg din Fontana di Trevi monede în valoare de peste 1,5 milioane de euro.Fontana di Trevi, cu o istorie de aproape 300 de ani, este vizitată anual de milioane de turişti.Tradiţia aruncării monedelor a fost făcută celebră de piesa lui Frank Sinatra ”Three Coins in the Fountain” din comedia romantică cu acelaşi nume din 1954.Fîntîna a apărut, de asemenea, şi în filmul ”La Dolce Vita”, în care actriţa Anita Ekberg se plimbă prin apa sa într-o rochie neagră, fără bretele.Potrivit legendei, turiștii aruncă monede în Fontana di Trevi să se poată întoarce în ”Cetatea eternă”.