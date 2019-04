Un nou secretar american a demisionat, Erdogan cere renumărarea voturilor iar o nouă infecţie amenință oamenii la nivel global

Kirstjen Nielsen, secretarul american pentru Securitate Internă, a demisionat

Kirstjen Nielsen, secretarul american pentru Securitate Internă, a demisionat duminică, iar presa americană susţine că gestul vine pe fondul unor nemulţumiri ale preşedintelui Donald Trump faţă de modul în care aceasta a gestionat criza migranţilor de la graniţa cu Mexicul, potrivit The Guardian.Preşedintele american a anunţat duminică, prin intermediul unei postări pe Twitter, că Nielsen nu va mai ocupa acest post şi i-a mulţumit pentru activitatea de pînă acum. „Secretarul pentru Securitate Internă, Kirstjen Nielsen, va părăsi postul şi vreau să îi mulţumesc pentru activitatea de pînă acum”, a postat Donald Trump.Formaţiunea politică a preşedintelui turc Tayyip Erdogan, Partidul Dreptate şi Dezvoltare (AKP), a informat că va încerca să obţină renumărarea tuturor voturilor de la Istanbul, a informat duminică un oficial de rang înalt, relatează site-ul agenţiei Reuters.Partidul său a contestat deja rezultatele din 39 de districte.Ekrem Imamoglu, care candidează din partea Partidului Republican al Poporului (centru-stînga, secular, CHP), principala formaţiune de opoziţie, a scăzut deja de la 25.000 de voturi la 16.000 de voturi, după ce aproximativ 70% din renumărări au fost efectuate.Vicepreşedintele Partidului Justiţiei şi Dezvoltării, Ali Ihsan Yavuz, a informat că a existat o "abatere organizată" în cadrul tribunalului iniţial, iar cererea de renumărare va fi depusă la Comisia Electorală (YSK).O nouă ciupercă descoperită, denumită Candida auris, s-a răspîndit în ultimii ani la nivel global, afectînd un număr mare de persoane care aveau un sistem imunitar slăbit, relatează site-ul cotidianului New York Times.În ultimii cinci ani, a afectat o unitate neonatală din Venezuela, un spital din Spania şi a forţat închiderea unei unităţi de terapie intensivă din cadrul unui centru medical prestigios din Marea Britanie, cît şi mai multe locuri din India, Pakistan şi Africa de Sud.Recent, Candida auris a ajuns în New York, New Jersey şi Illionois, unde Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor urmează să adauge ciuperca pe lista "ameninţărilor urgente", transmiteAustria va prelungi controalele la frontierele cu Ungaria şi Slovenia pînă cel mai devreme în noiembrie, potrivit agenţiei austriece de ştiri APA, citată de Euronews.Ministrul de Interne, Herbert Kickl, a notificat Comisia Europeană cu privire la această decizie prin intermediul unei scrisori. Printre motivele invocate de ministru pentru prelungirea controalelor se află numărul încă mare de imigranţi ilegali de pe teritoriul ţării, dar şi „o ameninţare teroristă latentă”, legată de posibilitatea ca cetăţenii austrieci care au luptat alături de ISIS să se întoarcă în ţară. Controalele ar fi urmat să fie eliminate pe 11 mai.Cu toate că sînt membre Schengen, Austria, Germania şi alte state europene au reintrodus controalele la graniţe în 2015, după ce peste un milion de refugiaţi au intrat pe teritoriul Europei.