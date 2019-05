Un nou joc din seria 'Pokemon Go' ar putea apărea în curînd

Pokemon Company a anunţat miercuri lansarea în anul 2020 a unui nou Joc pentru telefoane inteligente prin care somnul va fi ''transformat în divertisment'', spre deosebire de aplicaţia de succes ''Pokemon Go'', care punea accent pe nivelul de activitate fizică al utilizatorilor, relatează Kyodo.

Prin noul joc, intitulat ''Pokemon Sleep'', compania doreşte să transforme somnul în ''distracţie'' consemnînd momentele în care utilizatorii merg la culcare şi se trezesc şi ora la care adorm, a precizat afiliata Nintendo Co. fără a oferi însă mai multe detalii legate de data de lansare.



''Cu Pokemon Go am transmis mesajul că mişcarea de bază a oamenilor - mersul pe jos - poate deveni o distracţie", a declarat preşedintele Tsunekazu Ishihara referindu-se la jocul de realitate augmentată, dezvoltat de compania sa împreună cu Nintendo şi Niantic Inc., în care utilizatorii încearcă să captureze personaje virtuale ce apar suprapuse pe ecranele telefoanelor inteligente pe baza sistemului de localizare a jucătorului.



"Acum vrem să transformăm somnul în divertisment", a precizat Ishihara. "Jucătorii se vor bucura de un somn bun împreună cu Pokemon, iar trezirea va fi pentru ei o desfătare", a adăugat preşedintele companiei.



La rîndul său, Nintendo va pune în vînzare o nouă versiune a dispozitivului său "Pokemon Go Plus", pe care jucătorii îl pot asocia cu smartphone-urile pentru a nu fi nevoiţi să privească mereu ecranele. Dispozitivul va beneficia de o funcţie suplimentară de monitorizare a somnului jucătorilor şi va permite trimiterea unor date către telefoanele mobile cînd acestea sînt aşezate pe pernă.