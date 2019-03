Un nevăzător a făcut istorie în cadrul unei competiții internaționale

Thomas Panek, în vîrstă de 48 de ani, a participat, duminică, la ediţia din 2019 a semimaratonului de la New York, devenind primul alergător nevăzător care a reuşit să încheie cursa asistat de ghizi canini, fără ajutor uman, notează CNN.

Bărbatul, care este preşedintele şi directorul executiv al „Guiding Eyes for the Blind”, organizaţie caritabilă care oferă, gratuit, ”cîini excelent crescuţi şi dresaţi pentru persoanele nevăzătoare şi cu deficienţe de vedere”, a terminat cursa United Airlines New York City Half Marathon în puţin peste 2 ore şi 20 de minute.

Thomas a fost însoțit, pe rînd, de cîini din rasa Labrador Retriever, Waffles, Westley şi Gus. Patrupedele au făcut cu schimbul alergînd între 5 şi 8 kilometri de-a lungul traseului de 21 de kilometri. Atletul a rămas fără vedere în urmă cu peste 25 de ani, iar în anul 2015 el a pus bazele programului ”Running Guides”.

El a creat o echipă de experţi cu misiunea de a dresa cîini, în special din rasele Labrador Retriever şi Ciobănesc German, pentru a-i obişnui să alerge pe distanţe lungi, potrivit Agerpres. Despre motivul pentru care a apelat la cîini pentru ghidaj și nu la însoțitori umani, Thomas a declarat: „Cînd eşti legat de o altă persoană, nu mai este cursa ta. Nu mai ai aceeaşi independenţă”.