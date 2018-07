Un miliardar îşi părăseşte propria companie din cauza unei boli mintale

Miliardarul James Packer, fost logodnic al cîntăreţei americane Mariah Carey, a părăsit consiliul de administraţie al companiei sale, Consolidated Press Holdings (CPH).

Anunțul fost făcut de un purtător de cuvînt luni, la patru luni după ce antreprenorul australian a renunţat şi la conducerea operatorului de cazinouri Crown Resorts Ltd, invocînd o maladie mintală, informează Reuters și Agerpres.



James Packer, în vîrstă de 50 de ani, "s-a retras din consiliul de administraţie al CPH în contextul în care îşi continuă recuperarea după o boală", a explicat într-un e-mail un purtător de cuvînt al Consolidated Press Holdings. CPH deţine 46% din Crown Resorts Ltd., care ocupă locul al şaptelea în topul mondial al celor mai mari companii listate la bursă şi care activează în industria cazinourilor.



Retragerea lui James Packer din consiliul director al CPH pare să completeze decizia miliardarului australian de a renunţa la responsabilităţile sale zilnice în cadrul corporaţiilor pe care le-a creat, în urma unei perioade tumultuoase.



Magnatul australian a înfiinţat Crown Resorts Ltd. după ce a vîndut în 2008 imperiul media creat de tatăl lui, apoi şi-a dezvoltat propriile afaceri, la care a început să renunţe însă în 2015, după o serie de scandaluri intens mediatizate, inclusiv o scurtă logodnă cu Mariah Carey.



A revenit la conducerea Crown Resorts Ltd. în anul următor, într-o perioadă dificilă pentru companie, după ce 18 angajaţi ai acesteia au fost încarceraţi în China pentru o prezumtivă încălcare a legislaţiei naţionale din domeniul promovării cazinourilor. A rămas în funcţia de CEO al acestei firme timp de 14 luni, însă a demisionat din nou, în martie 2018.



James Packer a fost căsătorit de două ori - cu Jodhi Meares, în perioada 1999-2002, şi cu Erica Baxter, în perioada 2007-2002. Miliardarul australian are trei copii, care provin din cea de-a doua căsătorie.