Un hotel de gheață din Suedia, dispus să primească vizitatori

Și pentru că în Țările Scandinave iarna este regina ținuturilor de gheață, un superb hotel de cleștar a fost ridicat în nordul Suediei.

Sloiurile aduse în Laponia provin din Oceanul Arctic, iar la opera de artă, mai curînd ca o cetate de gheață decît ca un hotel, au contribuit arhitecţi, constructori și sculptori din toată lumea.Un peisaj nocturn de neegalat, cu Aurora Boreală care pluteşte deasupra. Ce reclamă ar putea fi mai convingătoare pentru hotelul de gheaţă din Suedia?Holuri largi şi elegante, cu arcade care te duc cu gîndul la construcţiile vikinge şi un candelabru de gheaţă imens, cu ţurţuri tăiaţi elegant, în loc de cristale, sînt primele lucruri pe care le văd turiştii la intrarea în hotelul ridicat lîngă oraşul Kiruna, cel mai nordic din Suedia.Aici, temperaturile sînt mult sub zero grade, aşa că nu au fost probleme cu materialele de construcţie. Unii dintre lucrători au venit din China.Bărbat: „Cum iarna a sosit deja, am dorit să facem ceva opus şi să evidenţiem primăvara. De aceea, facem foarte multe frunze. Vor fi multe frunze care se vor roti prin cameră, ca şi cum un vînt de primăvară suflă prin natură, pentru că dacă aum este iarnă, primăvara nu poate fi departe.”Camerele sînt mobilate destul de auster, însă cu ornamente şi desene care provin din cultura nordică, însă jocurile de lumini, în combinaţie cu cristalele de gheaţă şi zăpada fac din acest hotel aparent rece, un loc plin de căldură şi ospitalitate. De asemenea, arhitecţii au încercat să creeze un fel de labirint plin de culoare.Bărbat: „Intenţia noastră a fost să facem un fel de peşteră de zăpadă şi aşa va fi. Imaginaţi-vă ca un mare bloc de caşcaval cu o mulţime de bule în el, tocmai aceasta este ideea aici. Toate aceste tuneluri se vor opri în aceste domuri care sînt foarte organice, iar totul ar trebui să fie distractiv şi plăcut şi pentru noi, cei ce lucrăm.”Clienţii au la dispoziţie saci de dormit şi blănuri călduroase, iar din cauza cererii mari, cei care nu au loc în hotelul de gheaţă se pot caza în unul normal, situat în apropiere şi pot vizita acest complex îngheţat. Hotelul este la al 30-lea an de funcţionare.Dacă vă tentează o călătorie în Suedia, trebuie să ştiţi că o cameră costă 538 de euro pe noapte. O noapte clasică, nu una polară.