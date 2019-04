Un experiment ciudat are deja peste 23 milioane de vizualizări

Pe internet face valuri un experiment ciudat. Are peste 23 de milioane de vizualizări pe YouTube și a fost încărcat de curînd.

Ce se întîmplă în viralul care domină YouTube acum

Ce se întîmplă în video? Ei bine, trebuie să-l vezi ca să-l crezi, dar trebuie să știi că au fost folosite 50.000 de chibrituri ca să se ajungă într-un punct extraordinar. Cei care au văzut videoul nu le vine să-și creadă ochilor.De multe ori, cele mai lipsite de sens experimente sînt și cele mai fascinante. Ele fac parte din acea categorie care-ți stîrnesc curiozități pe care nu știai că le aveai.Pe YouTube sînt multe experimente interesante cu chibrituri care ard în lanț. Fie sînt căsuțe făcute din chibrituri, fie forme expresive, dar toate au ca scop o curiozitate pe care mulți am avut-o în copilărie: ce s-ar întîmpla dacă am da foc la zeci de mii de chibrituri?Canalul de YouTube The S face astfel de experiențe inedite, iar unul dintre ele include un tun realizat din 50.000 de chibrituri, toate lipite cu atenție și într-un mod strategic. Evident, a fost nevoie de foarte mult timp pentru a realiza acel tun din piese atît de mici... și de foarte mult lipici, desigur. Totul pentru un viral extraordinar.La început, pare un experiment plictisitor sau crezi că intuiești ce urmează să se întîmple pentru că ai văzut de atîtea ori cum ard zeci de mii de chibrituri, dar parcă nu te saturi să vezi asta iar și iar. Clipul îți arată un detaliu interesant: la capătul din spate al tunului nu sînt puse tot capetele care ard ale chibriturilor, ci „cozile" lor.