Un disc rar al formaţiei The Beatles va fi licitat în Liverpool

Un disc al formaţiei The Beatles, care s-a aflat în posesia lui John Lennon, considerat unul dintre cele mai rare ale trupei, ar putea fi vîndut la o licitaţie cu suma de 136.000 de lire.

Aşa-numita copertă ''butcher'' (măcelar) a albumului ''Yesterday And Today'', care îi înfăţişa pe "cei patru fabuloşi" zîmbind în timp ce pozau îmbrăcaţi în halate albe, acoperiţi cu bucăţi de carne crudă şi păpuşi decapitate, a provocat indignare în perioada lansării sale în Statele Unite, în 1966.Realizată de fotograful australian Robert Whitaker, fotografia ar fi reprezentat o metodă de protest a membrilor The Beatles contra Războiului din Vietnam.Controversa a dus la retragerea imaginii şi înlocuirea ei cu o copertă mai prietenoasă, în care membrii trupei stau în jurul unui cufăr vechi.În ciuda schimbării de ultim moment, casa de înregistrări a formaţiei, Capitol, a avut de suferit şi se pare că acesta a fost singurul album The Beatles din cauza căruia compania a pierdut bani.Copia albumului deţinută de Lennon urmează să fie licitată, preţul de pornire fiind de 136.000 de lire.Albumul s-a aflat pe peretele apartamentului artistului din clădirea newyorkeză The Dakota pînă cînd acesta l-a oferit lui Dave Morrell, un fan The Beatles şi colecţionar de bootleg-uri. Discul conţine semnătura artistului: ''Pentru Dave de la John Lennon, 7 decembrie '71''.Lennon, care a fost împuşcat în faţa clădirii de apartamente în anul 1980, a schiţat pe spatele copertei un desen cu un bărbat care ţine o lopată şi stă lîngă un cîine, în faţa unui soare care apune.Pe copertă se regăsesc de asemenea autografe de la Ringo Starr şi Paul McCartney, pe care Morrell le-a obţinut ulterior.Se pare că aceasta este singura copie ''butcher'' a acestui album care are trei semnături ale membrilor The Beatles.''Nu există niciun album The Beatles în lume care se compară cu acesta în privinţa rarităţii şi a valorii sale'', a declarat Gary Hein, expert în istoria formaţiei.Albumul rar se numără printre suvenirurile The Beatles care urmează să fie licitate la evenimentul anual organizat de Julien's Auctions, intitulat ''Music Icons: The Beatles In Liverpool''.Licitaţia va avea loc la The Beatles Story Museum din Liverpool, la data de 9 mai.