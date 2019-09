Un cuplu a plătit 800 de dolari pentru fotografii de nuntă mai slabe decît cele făcute cu telefonul mobil

Cînd Hayley și Nick Kelble, doi tineri americani, au hotărît să se căsătorească le-au cerut prietenilor de pe Facebook recomandări pentru fotografi de nuntă.

Cineva le-a indicat profilul unei femei care părea interesant, mai ales că acolo scria că a studiat fotografia la Universitatea Kent State din Ohio. Le-a dat și link-ul către pagina ei de Instagram, iar cei doi au luat legătura cu aceasta. Au ajuns la un acord, iar familia Kelble urma să plătească suma de 800 de dolari pentru acest serviciu, potrivit Business Insider.„Am întrebat-o despre un contract, pentru că toți ceilalți cu care am vorbit înainte voiau așa ceva ănainte de a stabili ceva, dar ea a spus că nu e nevoie să facem asta. Atunci mi-am pus primul semn de întrebare” Hayley Kelble:Cei doi miri afirmă că, în ziua nunții, aceasta nu a folosit blițul în lumina slabă a bisericii și nici nu a oferit indicații pentru poziții adecvate unei fotografii de nuntă. Mai mult, a plecat cu două ore și jumătate mai devreme decît era planificat.„Am aranjat lucrurile în așa fel încît să poată face poze cu noi tăind tortul înainte de a pleca”, a spus Hayley.„A stat 20 de minute după primirea invitaților și a plecat”, a mai spus ea.După nuntă, susține familia Kelble, aceasta a încasat cecul de 800 de dolari înainte de a trimite toate pozele. Primele pe care le-a trimis păreau frumoase, dar apoi au fost șocați cînd au văzut restul.„Imaginile erau atât de subexpuse, încît erau blurate și încețoșate. Nu știam ce să fac. Am zis, doar, că nu vreau să plătesc pentru asta”, a spus Hayley.„Chiar și cu editare, nu au putut fi remediate” Hayley Kelble: Prin comparație, o imagine pe care mama ei și-a făcut-o pe iPhone a ieșit mult mai clară și mai vibrantă.Contactată de reporterii de la Business Insider, femeia fotograf de la nuntă a refuzat să comenteze situația.Cuplul a sfîrșit angajînd un alt fotograf pentru a face noi fotografii de nuntă. „Din fericire, s-au dovedit grozave” Hayley Kelble:Familia Kelble este mulțumită de pozele pe care le are acum, dar dorește ca alte cupluri să știe că un fotograf cu experiență merită un preț mai „piperat”.