Un clovn a venit la ședință în care urma să fie concediat un bărbat

Cînd Josh Thompson, angajat pe poziția de copywriter, a primit un email de la șefii săi prin care era chemat să discute rolul său în companie, el și-a dat seama că va fi concediat.

Departamentul de resurse umane de la FCB New Zeeland l-a încurajat să vină cu o persoană pentru susținere, o opțiune prevăzută de legislația Noii Zeelande. Așa că Thompson a decis să aducă cu el un clovn numit Joe, scrie BBC."Lucram - pentru că aveam o slujbă pe atunci - și am primit un email cu textul: Hei, Josh, am vrea să ne vedem cu tine pentru a discuta niște chestiuni în legătură cu rolul tău", a spus Thompson celor de la BBC."Pe scurt, am simțit că va fi vorba despre o concediere...așa că m-am gândit că, la fel de bine, aș putea să profit de situație", a adăugat el.Joe l-a însoțit pe Josh la ședință, în timpul căreia a făcut animale din baloane, deși a trebuit să se oprească de cîteva ori deoarece zgomotul produs de plastic întrerupea discuția. Thompson a plătit 100 de lire sterline pentru a fi însoțit de Joe la întîlnirea cu șefii săi.Cînd Josh a primit vestea că își va pierde slujba, clovnul a reacționat adecvat."A dat din cap cînd am primit vestea rea, de parcă ar fi primit și el aceeași veste rea. Profesionalism la cel mai înalt nivel, serios."Josh susține că recomandă cu căldură angajarea unui clovn ca persoană de suport pentru orice întîlnire de concediere."Dacă ai familie, prieteni, mame vitrege, tați vitregi, copii vitregi, poți să îi iei cu tine. Dar dacă este un clovn disponibil, categoric recomand."