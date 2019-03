Un bătrîn a donat sînge pentru circa 2 milioane de bebeluși În lume 3 martie 2019, 22:04

Un australian în vîrstă de 81 de ani și-a petrecut ultimii 60 de ani donînd sînge aproape în fiecare săptămînă. După atîtea donații, el a decis să se pensioneze de la „slujba” de donator.

Donațiile de sînge ale lui James Harrison au salvat viețile a 2,4 milioane de bebeluși, conform datelor de la Cruce Roșie a Australiei. Se pare că sîngele acestuia conține anticorpi unici, care luptă împotriva diverselor boli. Ei au fost folosiți pentru a crea injecția Anti-D, care ajută la boala Rhesus (boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH). Această boală se manifestă bizar – practic, sîngele unei femei însărcinate începe să atace celulele roșii ale copilului din pîntecele ei. Acest lucru poate duce la leziuni ale creierului sau chiar la moarte în cazurile grave.

Boala Rhesus apare atunci cînd femeia însărcinată are Rh negativ, iar bebelușul are Rh pozitiv, moștenit de la tatăl ei. În cazul mamelor care au deja o sensibilitate la sîngele cu Rh pozitiv (dezvoltată de regulă în urma unei sarcini anterioare cu un alt copil cu Rh pozitiv), corpul lor poate să producă anticorpi care distrug celulele roșii ale copilului – iar asta poate fi letal pentru cel mic.

Harrison a avut un rol critic în salvarea vieților a milioane de astfel de copii. Dorința lui de a dona a luat naștere atunci cînd, la 14 ani, donațiile de sînge i-au salvat viața în urma unei operații la piept. De atunci, și-a jurat că va deveni donator de sînge. Cîțiva ani mai tîrziu, doctorii au descoperit anticorpul pe care l-au folosit pentru a crea injecțiile Anti-D.

Doctorii nu sînt nici ei siguri de ce Harrison are un tip de sînge atît de rar. Presupunerea lor este că transfuziile de sînge primite la 14 ani au condus la asta. Doar el și alți 49 de oameni din Australia ar avea anticorpii rari în sînge. „În Australia, pînă prin 1967, au existat literalmente mii de bebeluși care mureau în fiecare an, doctorii nu știau de ce, și era oribil”, a spus experta de la Crucea Roșie din Australia Jemma Falkenmire. „Femeile aveau numeroase avorturi, iar bebelușii se nășteau cu leziuni la creier. Australia a fost una din țările care a descoperit un donator de sînge cu acest anticorp, așa că a fost destul de revoluționar la acea vreme”.

Falkenmire a mai ținut să sublinieze că, deși fiecare donație de sînge este prețioasă, cele ale lui Harrison erau în mod special extraordinare. „Sîngele lui este utilizat de fapt pentru a face un medicament ce salvează vieți, oferit mamelor a căror sînge prezintă riscul de a ataca bebelușii nenăscuți. Fiecare lot de Anti-D care a fost vreodată făcut în Australia a provenit de la sîngele lui James”.