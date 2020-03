Un american a cumpărat din rest un bilet de loterie și a cîștigat jumătate de milion de dolari

Un locuitor al orașului american Muskegon, statul Michigan, a cumpărat un sandwich pentru prînz și a hotărît să cumpere din rest un bilet de loterie care l-a făcut în cele din urmă bogat.

Bărbatul s-a oprit la o benzinărie pentru a-și cumpăra de mîncare. "Am ieșit să cumpăr un sandwich. Mi-au mai rămas cîțiva dolari din restul primit, așa că am hotărît să cumpăr bilete de loterie instant", a spus el.

Primul bilet i-a adus 10 dolari. Cînd a șters stratul de protecție de pe cel de-al doilea bilet, el nu-și putea crede ochilor: cîștigul său era de 500 de mii de dolari, transmite NOI.md cu referință la lenta.ru.

"Mi-am sunat prietena și am rugat-o să vină chiar acum. Ea m-a sfătuit să verific biletul la magazin și numai atunci mi-am dat seama că nu dorm. Am sărit de bucurie cînd am ieșit din magazin. De atunci, la fiecare zece minute mă gîndesc: "Asta s-a întîmplat cu adevărat cu mine?", a spus cîștigătorul.

Bărbatul a spus că din banii cîștigați el vrea să-și cumpere o mașină nouă și o barcă cu motor. De asemenea, el s-a gîndit să iasă la pensie mai devreme.