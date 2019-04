ULTIMATUM pentru May, Germania preia preşedinţia CS ONU iar pe Insula Corsica au fost găsite explozive

Deputat conservator, ULTIMATUM pentru Theresa May: Dacă premierul nu poate asuma angajamentul de a ne scoate din UE pe 12 aprilie, trebuie să demisioneze imediat

Deputatul conservator britanic Richard Drax i-a cerut, luni, premierului Theresa May să asume angajamentul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană pe 12 aprilie sau să demisioneze imediat.Richard Drax a declarat că regretă că a votat în favoarea Acordului Brexit vineri. Proiectul de Tratat negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul a fost respins oricum de Camera Comunelor."Dacă premierul nu poate asuma angajamentul de a ne scoate din Uniunea Europeană pe 12 aprilie, trebuie să demisioneze imediat", a declarat Richard Drax, citat de site-ul agenţiei Reuters.Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a subliniat luni sentimentul de responsabilitate al Berlinului în urma preluării preşedinţiei rotative a Consiliului de Securitate al ONU, despre care a spus că a fost "în inima" ONU, relatează DPA."Vrem să facem ceva pentru a sprijini Consiliul de Securitate al ONU în rolul său în abordarea păcii şi securităţii globale", a declarat Maas reporterilor din New York.Maas s-a aflat în New York pentru a prelua conducerea consiliului pentru luna aprilie. Ministrul de Externe al Franţei, Jean-Yves Le Drian, a fost, de asemenea, la sediul ONU să predea ştafeta Parisului, care a prezidat consiliul în luna martie.Maas a fost evaziv luni, într-o chestiune în care Franţa şi Germania nu au reuşit să se pună de acord: cîştigarea unui loc permanent în consiliu pentru Europa."Acesta este un subiect care este discutat într-o măsură mai mare în Germania decît în ​​Franţa. Ştim că este vorba despre înţelegerea de către Franţa a identităţii sale culturale", a spus Maas.Două dispozitive explozive au fost depistate luni în oraşul Bastia, situat pe Insula franceză Corsica, anunţă surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul Le Figaro.Primul dispozitiv exploziv a fost găsit la Centrul pentru finanţe publice din zona Ville-di-Pietrabugno, situată la periferia nordică a oraşului Bastia. A două bombă a fost depistată la Direcţia departamentală pentru finanţe publice.Ancheta a fost preluată de secţia antiteroristă a Parchetului din Paris.Incidentele intervin în contextul în care preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, intenţionează să se deplaseze pe Insula Corsica joi.Un oficial din cadrul Partidului Dreptate şi Dezvoltare (AKP), formaţiune condusă de preşedintele turc Tayyip Erdogan, a declarat că există "numeroase" dovezi care arată nereguli produse în cursul alegerilor locale şi este evident că aceste nereguli au afectat rezultatul scrutinului de la Istanbul.Partidul Dreptate şi Dezvoltare (AKP), aflat la guvernare de 17 ani, a suferit cîteva înfrîngeri usturătoare în urma alegerilor locale desfăşurate duminică în Turcia, pierzînd controlul asupra mai multor oraşe majore, inclusiv Ankara şi, probabil, Istanbul.În cursa pentru Primăria oraşului Istanbul, Ekrem Imamoglu, candidatul Partidul Republican al Poporului (centru-stînga, secular, CHP), principala formaţiune de opoziţie, are cu aproximativ 28.000 de voturi mai multe decît candidatul AKP, fostul premier Binali Yildirim.Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat că va implementa un plan de raţionalizare a energiei electrice în ţară pentru 30 de zile din cauza penelor uriaşe de curent care afectează ţara, potrivit France 24.Măsura anunţată de preşedinte vine la scurt timp după un anunţ făcut de Guvern privind reducerea zilei de lucru şi închiderea şcolilor la nivel naţional pentru a reduce consumul de energie electrică.„Pentru a putea asigura constanţă în alimentarea cu electricitate, Guvernul a decis să menţină suspendarea activităţilor şcolare şi stabilirea unui program de lucru care să se încheie la ora 14 în instituţiile publice şi private”, anunţase anterior ministrul Comunicaţiilor, Jorge Rodriguez.