Uimitor! Cît costă o casă obişnuită din Hong Kong În lume 12 aprilie 2019, 22:00

Hong Kong a rămas cea mai scumpă piaţă imobiliară de pe planetă, în condiţiile în care preţul unei case obişnuite este de 1,2 milioane de dolari, iar preţul mediu al unei proprietăţi din segmentul de vîrf este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport realizat de firma de consultanţă imobiliară CBRE Group Inc. care a analizat 35 de oraşe din întreaga lume, scrie agerpres.ro.

Potrivit raportului Global Living, Hong Kong şi-a păstrat titlul de lider mondial în condiţiile în care preţul o proprietate rezidenţială obişnuită costă 1,235 milioane de dolari. Urmează Singapore cu 874.372 dolari şi Shanghai cu 872.555 dolari. CBRE subliniază că toate aceste trei oraşe au introdus măsuri destinate să ţină preţurile sub control.

În total, Asia controlează cinci din primele 10 poziţii în acest top, cu Shenzhen pe locul cinci şi Beijing pe locul nouă. Alte oraşe pe această listă sînt Vancouver (4), Los Angeles (6), New York (7), Londra (8) şi Paris (10).

Comparativ cu situaţia de anul trecut, cînd oraşele cu cele mai mari creşteri au fost New York, Los Angeles, Toronto, Vancouver, Sydney şi Melbourne, unele metropole au pierdut locuri în acest clasament ceea ce a făcut loc pentru unele oraşe europene unde creşterea preţurilor este în continuare robustă.

Potrivit CBRE, anul trecut în Hong Kong au fost finalizate 17.790 de proiecte de locuinţe private, un număr insuficient avînd în vedere presiunea care există asupra cererii de pe urma unei populaţii de 7,4 milioane şi a terenurilor limitate pentru a fi utilizate în scopuri rezidenţiale.

Cînd vine vorba de proprietăţi imobiliare din segmentul de vîrf, alături de Hong Kong se regăsesc oraşe precum Shanghai şi Moscova, unde preţul mediu este de 2,4 milioane de dolari, Beijing cu 2,2 milioane de dolari, Shenzhen cu 2 milioane de dolari şi Londra cu 1,8 milioane de dolari. Pentru locuinţe de lux mai ieftine, în Dublin preţul mediu este de 384.050 dolari iar în Ho Chi Minh 403.270 dolari.