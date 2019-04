UE ameninţă Marea Britanie cu excluderea pe 1 iunie În lume 10 aprilie 2019, 11:30

Liderii Uniunii Europene vor ameninţa Marea Britanie cu excluderea pe 1 iunie, în cazul în care Camera Comunelor nu aprobă Acordul Brexit şi refuză participarea la scrutinul europarlamentar, arată un proiect de document UE.

Conform unui proiect de document elaborat înaintea summitului extraordinar al Consiliului European programat miercuri, liderii Uniunii Europene ar accepta "amînarea Brexit pentru a permite ratificarea Acordului" de retragere a Marii Britanii din Blocul comunitar.

Liderii UE vor impune Guvernului Theresei May obligaţia de a nu afecta activitatea instituţiilor europene.

Membrii Camerei Comunelor au aprobat marţi seară un proiect prin care îi acordă premierului Theresa May mandatul de a cere amînarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană pînă pe 30 iunie. Proiectul a fost aprobat cu 420 de voturi - pentru şi 110 - împotrivă.

Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. Bruxellesul a amînat producerea Brexit pînă pe 12 aprilie în cazul în care Camera Comunelor nu va adopta proiectul de acord. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă pe 22 mai.

Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.