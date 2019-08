Ucraina sărbătorește Ziua Independenței

Ucraina sărbătorește sîmbătă, 24 august, Ziua Naţională, care marchează momentul adoptării, în 1991, a Declarației de Independență față de URSS.

Ucraina este un stat în Europa Orientală, situat între Rusia, Republica Moldova, Romînia, Ungaria, Slovacia, Polonia şi Belarus. Este împărțit în 24 de regiuni. Capitala Ucrainei este oraşul Kiev, cu o populaţie de circa 2,8 milioane de locuitori. Alte oraşe sînt: Harkov, Dnepropetrovsk, Odesa, Zaporojie, Lvov, Krivoi Rog, Nicolaev, Herson, Ivano-Frankovsk, Sevastopol, Cernăuţi, Vinniţa, Ternopol ş.a. Are o suprafață de 603,7 mii km pătrați și o populație de peste 47,7 mln de locuitori.Ţara are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov, precum şi la fluviul Dunărea. Spaţiul ei este străbătut de numeroase rîuri, majoritatea afluenţi ai Niprului: Ingul, Inguleţ, Sumara, Oriol, Vorskla, Horol, Sula, Trubej, Desna, Pripeat, Irpen ş.a. Climă temperat continentală. Vegetaţie de pădure, stepă şi silvostepă. Exportă minereuri de fier, petrol, cărbune, gaze naturale, maşini agricole, grîu şi zahăr. Importă petrol brut, metale neferoase, produse chimice, semifabricate industriale, aparataj electronic şi mărfuri de larg consum. Comerţ exterior cu Federaţia Rusă, Germania, Belarus, China, Turkmenistan şi alte ţări.În martie 2018, Ucraina a devenit aspirantă a Alianței Nord-Atlantice, iar în luna iunie Rada Supremă a adoptat legea "Cu privire la securitatea națională a Ucrainei", care a consolidat dorința țării de a adera la UE și NATO. Occidentul a sprijinit întotdeauna Ucraina pe calea reformelor și consolidării apărării.Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Ucraina au fost stabilite la 10 martie 1992. Ambasadorul R. Moldova în Ucraina este Ruslan Bolbocean (din decembrie 2015) şi al Ucrainei în R. Moldova - Ivan Gnatîşin (din septembrie 2015).Un domeniu de interacțiune de importanță între Chișinău și Kiev constituie procesul de reglementare politică a conflictului transnistrean, în cadrul căruia Ucraina, în calitatea sa de stat mediator, promovează consecvent poziția privind soluționarea problemei transnistrene în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Republica Moldova, la fel, sprijină eforturile Ucrainei de reglementare a conflictului din regiunile de est și a situației în jurul Crimeii pe calea politico-diplomatică, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.Volumul comerțului exterior între Republica Moldova și Ucraina pentru anul 2018, cu excepția activității economice externe a agenților economici din regiunea transnistreană, a constituit 657,31 mil USD, și a înregistrat o creștere față de anul 2017 cu 14,2% (575,54 mil USD). În ceea ce privește volumul comerțului exterior înregistrat în 2018, Ucraina ocupă locul 5 dintre țările partenere, cu o cotă de 7,8%.În anul 2018, exporturile din Republica Moldova în Ucraina au constituit 80.298,3 mii dolari SUA. Comparativ cu anul 2017 (64.921,4 mii USD) exporturile de bunuri au crescut cu 23,7%. Principalele produse cu cea mai mare pondere: semințe de floarea soarelui 12,3%, vinuri de struguri și alcool 15,48%, medicamente 13,6%, contoare de gaz și altele etc. În anul 2018, importurile din Ucraina în Republica Moldova au constituit 576.997,81 mii USD și în comparație cu anul 2017 (510,619.33 mii USD) au crescut cu 13,0%. Principalele mărfuri importate: untul și brînzeturile 2.27%, făina de grîu 1.47%, produsele de cofetărie 2.19%, apa minerală 2.28%, țigările și frunzele de tutun 6.76%, energia electrică 9.55%, medicamentele 1 , 95%, materiale plastice 3,05%, PAL 2,1%, tije de fier și fier vechi 3,52%, alte produse metalice 2,25%, cablu 2,71% și altele.