Theresei May i-a fost înaintat un ultimatum

Theresa May a fost pusă în fața unui ultimatum, cel puțin asta scrie presa britanică.

Potrivit surselor engleze, conservatorii din parlamentul Marii Brinatii sînt predispuși pentru a susține acordul pentru BREXIT, dar cu condiția ca Theresa May să demisioneze.Despre aceasta scrie sîmbătă, The Daily Telegrapht, citînd surse din apropierea premierului britanic.Sursele citate spun după ce în această săptămînă parlamentul britanic a respins pentru a doua oară acordul pentru Brexit, cariera politică a premierului este practic distrusă.Cu toate acestea ea vrea un al treilea vot pe marginea acordului cu UE.Theresa May și-a pierudt miercuri seară ultima fărîmă de control asupra guvernului, partidului și Brexitului, precum și minima credibilitate de care se mai bucura. Dar ea nu renunță. Cu hotărîrea respingerii unui Brexit dur nu s-a cîștigat încă nimic, le-a amintit ea deputaților. Deoarece Regatul Unit va ieși automat din UE pe 29 martie, dacă acest proces nu va fi oprit în mod activ.În acest sens este nevoie de aprobarea Uniunii de a prelungi data limită oficială cu cîteva luni, timp în care să fie lămurite aspectele tehnice care creează acum dificultăți. Baza pentru acest deznodămînt ar fi un al treilea vot pe marginea acordului de Brexit prezentat de May, un vot care de data aceasta să aprobe documetnul.