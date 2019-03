Theresa May și-ar putea anunța demisia

Premierul britanic Theresa May ar urma să anunţe miercuri, în cursul unei reuniuni cu aleşii Partidului Conservator, o dată la care ea s-ar angaja să-şi părăsească funcţia de la conducerea guvernului.

Ea speră să obţină în schimb ralierea unui număr suficient de parlamentari conservatori la acordul său de retragere din UE, respins masiv de deputaţi la 15 ianuarie, iar apoi la 12 martie, dar pe care ea l-ar putea susţine încă o dată pentru a fi votat joi în Camera Comunelor, conform Le Figaro.Reuniunea este programată pentru miercuri, ora 17:00 GMT. „Se aşteaptă din ce în ce mai mult de către conservatori ca în cursul acestei reuniuni prim-ministrul să anunţe o dată pentru demisia sa”, a scris pe Twitter redactorul şef pe probleme politice al publicaţiei The Sun, Tom Newton Dunn. Un ales conservator a afirmat, sub rezerva anonimatului, că este vorba, „cu siguranţă, de o posibilitate în acest sens”.Deputaţii britanici au invitat-o marţi pe Theresa May să ţină seama de strategia alternativă pe care Camera Comunelor ar putea să o stabilească pentru ieşirea din impas cu privire la Brexit. Ei au votat luni seara cu 329 de voturi ‘pentru’ şi 302 ‘împotrivă’ un amendament depus de conservatorul Oliver Letwin, care dă provizoriu parlamentului puterea de a fixa ordinea sa de zi, ceea ce îi va permite să procedeze miercuri la o serie de „voturi indicative” asupra ieşirii – sau nu – a Regatului Unit din UE.Dar Theresa May a anunţat rapid că guvernul său nu ar fi constrîns să aplice o decizie care tocmai ar reuni o majoritate de voturi. Premierul nu încetează să repete că acordul pe care l-a încheiat în noiembrie anul trecut cu UE este singurul mijloc pentru Regatul Unit de a ieşi din blocul comunitar în mod ordonat.Dacă ea decide să prezinte din nou textul parlamentului, o face pentru că speră că simpatizanţii unei ieşiri fără acord vor sfîrşi prin a aproba acest text de retragere mai degrabă decît să rişte o amînare îndelungată a procesului care ar putea duce pur şi simplu la anularea Brexit-ului. Jacob Rees-Mogg, unul dintre cei mai fervenţi adepţi ai Brexit-ului din Partidul Conservator, afirmă că alegerea pare acum a urma să se facă între acordul prezentat de guvern sau anularea completă a Brexit-ului. „M-am gîndit întotdeauna că este mai bun un ‘no-deal’ decît acordul prezentat de dna May. Dar acordul dnei May este mai bun decît anularea Brexit-ului”, a spus el.„Părăsirea Uniunii Europene, chiar imperfectă şi cu încă multă muncă de făcut mai tîrziu, este mai bună decît să nu plecăm deloc” din UE, a adăugat el. Jacob Rees-Mogg totuşi estima cu puţin timp în urmă că acordul prezentat de Theresa May va face din Regatul Unit un „stat sclav”. Un alt deputat conservator eurosceptic, Michael Fabricant, a declarat că a ajuns de asemenea la „teribila concluzie” că planul Theresei May este „opţiunea cea mai puţin rea în prezent” şi „singura soluţie practică pentru a merge înainte”.Potrivit lui, alte alegeri, precum rămînerea în uniunea vamală sau piaţa unică europeană, ar fi opţiuni mult mai rele. Liderii europeni, reuniţi joi şi vineri la Bruxelles, au amînat data Brexit-ului de la 29 martie la 22 mai, însă doar în cazul în care Camera Comunelor ratifică acordul de retragere în această săptămînă. În caz contrar, Brexit-ul va avea loc în 12 aprilie.