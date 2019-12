Tesco a întrerupt cooperarea cu o uzină care obligă prizonierii străini să muncească

Retailerul britanic Tesco a suspendat duminică un furnizor chinez de felicitări de Crăciun, în urma unui articol din presă potrivit căruia un client a găsit un mesaj scris într-o felicitare care afirmă că aceasta a fost împachetată de prizonieri străini care sînt victime ale muncii forţate, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvînt al Tesco a declarat: "Detestăm folosirea muncii prizonierilor şi nu o vom permite niciodată în lanţul nostru de furnizori. Am fost şocaţi de aceste acuzaţii şi am suspendat imediat fabrica la care sînt produse aceste felicitări şi am deschis o investigaţie. De asemenea, am retras de la vînzare aceste felicitări, în timpul investigaţiei".Potrivit publicaţiei The Sunday Times, mesajul este următorul: "sîntem prizonieri în închisoarea Shanghai Qingpu din China. Obligaţi să muncim împotriva voinţei noastre. Vă rugăm să ne ajutaţi şi să anunţaţi organizaţiile de protecţie a drepturilor omului. Folosiţi linkul pentru a-l contacta pe Peter Humphrey."Peter Humphrey este un fost jurnalist britanic şi investigator al fraudelor corporative. În 2014, Humphrey şi soţia sa, au fost condamnaţi în China pentru că au obţinut în mod ilegal informaţii private despre cetăţeni chinezi. Cuplul a fost deportat din China în iunie 2015, după reducerea pedepselor lor cu închisoarea.Mesajul din felicitare a fost găsit de o fetiţă în vîrstă de 6 ani din Londra. Tatăl ei l-a contactat pe Humphrey.Humphrey a declarat: "Nu am nicio îndoială că sînt prizonieri din Qingpu care m-au cunoscut înainte de eliberarea mea în iunie 2015 din închisoarea suburbană unde am petrecut 23 de luni".Tesco a precizat că furnizorul fusese supus unui audit în urmă cu o lună. Tesco donează 300.000 de lire sterline (390.000 dolari) pe an din vînzarea felicitărilor unor organizaţiilor de caritate, potrivit sursei citate.