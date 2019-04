Tatăl lui Julian Assange cere guvernului australian repatrierea fiului său

Tatăl lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a cerut duminică guvernului australian să-l repatrieze pe fiul său, declarîndu-se şocat de starea vizibilă de slăbiciunea fizică afişată de acesta în momentul arestării sale, joi, la Londra, transmite AFP.

John Shipton, tatăl biologic al lui Julian Assange, a fost secretar al WikiLeaks Party, o formaţiune politică înfiinţată de fiul său cu ocazia alegerilor pentru Senat din 2013 şi care a înregistrat un scor de sub 1%.



Presa a relatat că John Shipton şi-a vizitat fiul de fiecare Crăciun în sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange a locuit din 2012 pînă la arestarea sa, joi.



'DFAT (Ministerul de Externe) şi prim-ministrul trebuie să facă ceva', a declarat John Shipton pentru publicaţia Sunday Herald Sun din Melbourne.



'Se poate rezolva simplu pentru satisfacţia tuturor. Au existat discuţii între un senator şi un înalt responsabil al DFAT pentru extrădarea lui Julian în Australia', a adăugat el.



Shipton s-a declarat şocat de înfăţişarea fiului său în ziua arestării, în baza unei cereri de extrădare formulate de SUA, care îl acuză pe fondatorul WikiLeaks de 'piraterie informatică', şi a unui mandat emis în iunie 2012 de justiţia britanică pentru neprezentare în faţa tribunalului.



'Am văzut cum poliţiştii au trebuit să-l poarte pînă în josul scărilor. Nu părea să se simtă bine. Am 74 de ani şi par în formă mai bună decît el, care are 47. Este foarte şocant', a mai spus tatăl lui Assange.



'Timp de luni şi luni de zile, a trăit ca un deţinut într-o închisoare de înaltă securitate, nu putea nici să meargă la toaletă. Existau camere de supraveghere care îi urmăreau cele mai mici gesturi', a mai afirmat el.



Premierul australian Scott Morrison a declarat vineri că Assange nu va primi 'niciun fel de tratament special' din partea autorităţilor de la Canberra.



Australianul Julian Assange, în vîrstă de 47 de ani, a fost arestat joi în sediul ambasadei ecuadoriene la Londra, unde se refugiase din 2012 pentru a evita extrădarea în Suedia, unde era acuzat de viol, un dosar clasat între timp.