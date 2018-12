Ţările care produc cei mai mulţi bani pentru cetăţenii lor

Fondul Monetar Internaţional realizează în fiecare an un index al celor mai bogate ţări din lume, în funcţie PIB per capita, care evaluează puterea de cumpărare a cetăţenilor, luînd în calcul valoarea monedei naţionale, costul bunurilor de strictă necesitate, dar şi puterea economică a statelor în relaţia cu alte ţări.

Potrivit indexului FMI, ţările cu cel mai ridicat PIB per capita se încadrează în două categorii: fie sînt ţări cu rezerve bogate de petrol şi gaze naturale, cum ar fi Brunei şi Qatar, fie au sisteme financiare şi bancare foarte dezvoltate, care impulsionează creşterea economică, cum este cazul Elveţiei, Luxemburgului sau Irlandei.1.Qatar (124.930 dolari). Populaţia Qatarului este de aproximativ 2,27 milioane de cetăţeni şi, în ciuda prabuşirii preţului petrolului în anii anteriori, este în continuare cea mai bogată ţară din lume.2.Luxemburg (109.190 dolari). Cei 600.000 de locuitori au statului european sînt pe locul al doilea în topil celor mai bogaţi din lume, ca urmare a industriei financiare foarte dezvoltate, care creează joburi de calitate şi foarte bune plătite.3.Singapore (90.530 dolari). Statrul asiatic a avut o creştere economică susţinută şi constantă în ultimii ani, astfel că cei 5,6 milioane de singaporezi au ajur pe locul al treilea la nivelul PUB-ului per capita, în special ca urmare a dezvoltării masive a industriei electronicelor.4.Brunei (76.740 dolari). După ce s-a confruntat cu o scadere a PIB-ului în anii 2016, ca urmare a scăderii preţului petrolului, în 2017 şi-a revenit, iar averea celor 400.000 de cetăţeni ai statului arab a început din nou să crească. Aproape 90% din veniturile Bruneiului provin din exporturile de petrol şi gaze.5.Irlanda (72.630 dolari). Irlanda a fost una dintre ţările din UE la un pas de a intra în faliment, în timpul crizei datoriilor din urma cu 10 ani. În prezent, este una dintre ţările cu cea mai spectaculoasă revenire economică, în special datorită investiilor străine masive pe care le-a atras. Majoritatea giganţilor americani – Facebook, Amazon sau Google, îşi au sediile centrale pentru Europa în Irlanda.6. Norvegia (70.590 dolari). Cei milioane de norvegieni sînt pe locul al cincilea mondial în topul celor mai bogaţi, ca urmare a rezervelor bogate de petrol şi gaze naturale. Deşi preţurile au scăzut în ultimii ani, “petrodolarii”, cum sînt numite veniturile din exporturile de petrol, sînt stînşi într-un fond suveran de investiţii, care îi investeşte şi care a depăşit recent un trilion de dolari, devenind astfel cel mai mare fondd suveran din lume.7.Kuwait (69.670 dolari). Emiratul cu 4 milioane de locuitori produce cei mai mulţi bani din exporturile de petrol şi gaze, chuiar şi în condiţiile scăderii masive a preţurilor.8.Emiratele Arabe Unite (68.250 dolari). Emiratele satu pe una dintre cele mai mari rezerve de petrol a lumii, ceea ce se vede şi în nivelul de trai al celor peste 10 milioane de cetăţeni.9.Elveţia (61.360 dolari). Cu o populaţie de 8 milioane de cetăţeni, Elveţia este un paradis bancar. Celebră în întreaga lume pentru sistemul său financiar şi banca şi pentru moneda extrem de stabilă, Elveţia este uan dintre cele mai bogate ţări ale Europei.10.Hong Kong (61.020 dolari). Cu o economie care a avut de suferit în ultimul an, oraşul-stat este în cotinuare unul dintre cele mai bogate. Comerţul şi turismul sînt principalele surse de venituri ale statului.