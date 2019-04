Țara care se pregătește să elimine vizele

Cu o populație îmbătrînită și cu o lipsa mare de muncitori, această mare putere economică a lumii lansează un nou sistem de vize, însă momentul cînd acestea vor fi eliminate complet nu este departe.

Japonia a introdus un nou sistem de vize deoarece are un mare deficit de lucrători.Cetăţenii străini cu anumite cunoştinţe de limba japoneză şi calificări profesionale pot cere un statut de rezident denumit Specified Skilled Worker No. 1, care oferă dreptul de muncă în 14 sectoare, precum construcţii, agricultură, asistenţă medicală, timp de pînă la maxim cinci ani.Cetăţenii străini care vorbesc cursiv limba japoneză şi au pregătire profesională în două domenii (construcţii şi construcţii de nave) pot să îşi prelungească şederea prin dobîndirea statutului Specified Skilled Worker No. 2. Acest statut permite deţinătorului să îşi aducă şi familia în Japonia şi de asemenea nu există o limită cu privire la de cîte ori poate fi reînnoită viza.Guvernul de la Tokyo se aşteaptă ca pînă la 345.000 de străini să dobîndească viza de tip No.1 pe parcursul următorilor cinci ani, iar cei mai mulţi dintre aceştia (aproximativ 60.000) să lucreze în sectorul asistenţei medicale. Primele vize ar putea fi eliberate începînd de la mijlocul lunii aprilie pentru solicitanţii care sînt deja în Japonia şi vor să îşi schimbe statutul, a declarat un oficial din Ministerul Justiţiei.Potrivit prognozelor realizate de National Institute of Population and Security Research, populaţia Japoniei ar urma să scadă cu aproximativ 30% în următorii 50 de ani. De asemenea, în anul 2065 persoanele în vîrstă de cel puţin 65 de ani ar urma să reprezinte 38% din populaţia totală a Japoniei.Japonia este una dintre marile puteri economice ale lumii, dar şi ţara care este obsedată de automatizare. Rata de alfabetizare în Japonia este de 100%, iar criminalitatea este printre cele mai scăzute din lume. Peste 20% din populaţia are mai mult de 65 de ani, iar 50.000 de persoane au trecut de 100 de ani.Insula Okinawa este considerat cel mai sănătos loc de pe Pămînt. Aici există peste 450 de persoane care au peste 100 de ani. În această ţară sînt mai mulţi bătrîni decît copii.