Surpriză pentru o asistentă de la neonatologie

O asistentă de la secția de neonatologie a avut surpriza vieții ei când a aflat că noul ei coleg este unul dintre miile de bebeluși pe care i-a salvat de-a lungul carierei sale.

Vilma Wong lucra pe tura de zi la Spitalul Lucile Packard Children din Palo Alto când a observat un tânăr în halat albastru în apropierea unui incubator. Întregul personal medical trebuie să se anunțe la camera asistentelor înainte de a examina bebelușii născuți prematur. „Cine ești?” l-a întrebat asistenta pe rezidentul la pediatrie Brandon Seminatore, care studiază pentru a deveni neurolog pentru copii.„Numele lui de familie mi-a părut cunoscut. L-am tot întrebat de unde este și mi-a spus că este din San Jose, California, și că de fapt, a fost un bebeluș prematur născut în spitalul nostru. Am devenit atunci suspicioasă deoarece mi-am amintit că am fost asistenta primară a unui bebeluș cu același nume de familie”, a povestit asistenta pentru The Mercury News.Pentru a-și confirma bănuiala, ea l-a întrebat dacă tatăl lui a fost ofițer de poliție. „A existat un mare moment de liniște și apoi m-a întrebat dacă eu sunt Vilma”, a mai spus ea. Seminatore a rămas șocat să vadă că Wong își amintea că a avut grijă de el în urmă cu 28 de ani, el fiind unul dintre miile de copii care au trecut prin acea unitate de atunci. Vilma și asistenta Kas Pilon sînt legendare în familia tînărului pentru bunătatea lor.„Să o întîlnesc pe Vilma a fost o experiență ireală. Îi pasă sincer de pacienții ei, într-atât încât a fost capabilă să își amintească numele unui pacient după aproape trei decenii”, a afirmat Brandon.Seminatore a avut la naștere, în aprilie 1990, doar 1 kilogram și 770 de grame, iar la externare avea deja 2.32 kilograme. Deși acum este un bărbat în toată regula, are aceiași ochi negri și expresie alertă. Când mama lui Brandon a aflat că merge o lună în practică la acel spital, l-a rugat să întrebe de cele două femei. „Au fost cele mai minunate asistente. Ne-au liniștit cele mai mari temeri”, a spus Laura Seminatore.Tânărul a lucrat și anul trecut la acea unitate fără să realizeze că asistentele care l-au îngrijit după ce s-a născut încă lucrau acolo. El a spus că nu a întrebat de ele, crezînd fie că s-au mutat, fie că au intrat la pensie. Wong, acum în vîrstă de 54 de ani, susține că își iubește munca și nu are niciun plan de retragere. Seminatore, care locuiește vis-a-vis de spital cu soțul lui, consideră că istoricul lui medical și cele poveștile cu cele două asistente ar putea fi un factor în decizia sa de a deveni medic. Pentru Vilma Wong, faptul că l-a reîntâlnit pe Brandon este o bucurie. „Ca asistentă, este ca o recompensă pentru mine”, a afirmat ea.