Suma uriașă cu care Disney cumpără compania 21st Century Fox

Familia Murdoch lansează un nou Fox, iar fostul președinte al Casei, Paul Ryan, se alătură consiliului său - informează presa americană.

Deşi va vinde cea mai mare parte din compania Fox, Rupert Murdoch, a păstrat diverse active de televiziune - inclusiv Fox News Channel și rețeaua de difuzare Fox - pentru a forma o nouă companie marți cunoscută sub numele de Fox Corp.Compania proaspată a dezvăluit membrii consiliului, inclusiv fostul președinte al Casei Paul D. Ryan (R-Wis.). Ryan, ale cărui două decenii la Congres sa încheiat în ianuarie, a creat o relație de lucru cu președintele Trump pentru a avansa o agendă conservatoare, inclusiv reduceri de impozite.Acum Ryan va ajuta să supravegheze părintele rețelei de știri preferate a trupei Fox News - Trump.Alte membri ai consiliului Fox sînt Murdoch; cel mai mare fiu al său, Lachlan Murdoch, care este și președintele și directorul companiei; Anne Dias, fondator și CEO al firmei de investiții media Aragon Global Holdings; Chase Carey, fostul director Fox, care este președinte și CEO al cursei de Formula 1; Roland A. Hernandez, fost șef al rețelei de limbă spaniolă Telemundo; și Jacques Nasser, fostul șef al Ford Motor Co. și un asociat de mult timp Murdoch.Spinoff-ul finalizat marți devreme face parte dintr-un proces multiplu, care va culmina cu vînzarea restului companiei de divertisment a lui Murdoch, către Walt Disney Co., în valoare de 71,3 miliarde de dolari. Compania a anunțat că a terminat procesul de emitere a acțiunilor noului Fox Corp. pentru investitorii din secolul al XXI-lea.Noul Fox este acum o companie independentă, tranzacționată la nivel public. Acțiunile sale sînt listate pe piața Nasdaq; Marți a marcat prima lor zi de tranzacționare. Acțiunile de clasă A au scăzut cu 3,3%, pînă la aproape 40,34 USD.În vîrstă de 88 de ani , Murdoch și familia sa au decis la sfîrșitul anului 2017 , pentru a sparge imperiul lor de divertisment, și Disney a fost pretendentul preferat de mogulul australian. Partea Disney a afacerii este așteptată să fie completă marți seara tîrziu, cînd gigantul de divertisment din Burbank urmează să înghită cea mai mare parte a activelor Fox.Noua încarnare a lui Fox - cu sediul în New York și Los Angeles - este o versiune mai subțire a vechiului Fox.INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Tot ce trebuie să știți despre afacerea Disney-Fox » Activele sale includ Fox News Channel; Fox Business Network; două canale naționale Fox Sports, FS1 și FS2; rețeaua Fox Broadcasting; și grupul de posturi de televiziune al lui Fox, inclusiv KTTV Channel 11 și KCOP Channel 13 din Los Angeles.Fox Corp reconfigurat va pune accentul pe programele live, cu jocurile NFL de primăvară în joi și cu "Smackdown" din WWE în zilele de vineri. Cu un număr din ce în ce mai mare de spectatori care vizionează drame și comedii scenariate pe o bază întîrziată, Fox caută mai multe reclame care ajung la consumatori cu un impact mediator imediat mai mare.Șeful de divertisment al rețelei, Charlie Collier, a declarat că Fox va rămîne în viața cu serialele TV, preluînd mizele de proprietate în noua serie pe care o cumpără de la furnizori externi și își dezvoltă propriile proprietăți. Fox a negociat acorduri cu Disney pentru a păstra emisiunile de animație semnate de rețea "The Simpsons" și "Family Guy" și va continua să dezvolte noi seriale în gen.Fox News este, de asemenea, o piesă crucială a noii companii, deoarece canalul de știri generează profituri anuale de peste 1 miliard dolari datorită creșterii tarifelor de abonament prin cablu și satelit și a ratingurilor care îl fac cel mai vizionat canal din spatele rețelelor de difuzare. Deși Fox News a văzut că agenții progresişti de publicitate se opun cumpărării timpului comercial pe talkshow-urile provocatoare realizate de comentatori conservatori, advertise-rii din Madison Avenue încă prețuiesc audiența rețelei, deoarece 90% dintre spectatori vizionează live programele FoxNews.Fox se mai află și în studioul istoric de pe Pico Boulevard din Century City, unde se află Lachlan Murdoch, în vîrstă de 47 de ani.Familia Murdoch controlează compania prin proprietatea asupra acțiunilor cu drept de vot.Spinoff vine pe fondul unei anxietăți ridicate asupra lotului Fox din Los Angeles din cauza anticipării că mai mult de 3.000 de locuri de muncă vor fi eliminate în cele din urmă ca parte a consolidării de către Disney a celorlalte active Fox, au spus doi oameni familiarizați cu chestiunea. Majoritatea pozițiilor afectate sînt în Los Angeles.Fox a alertat angajații pe care intenționa să le păstreze în decembrie. Disney a identificat deja directorii cheie care vor face schimbarea, dar trebuie să decidă încă în următoarele zile și luni care vor fi integrate în compania extinsă.Disney achiziționează filmele și studiourile de televiziune din secolul 20, cu bogăția lor de titluri, inclusiv "Familia Modernă", "The Simpsons", "Avatar" și "Deadpool". Scopul este de a dezvolta o conductă de programare pentru o nouă streaming , numit Disney +, care se așteaptă să fie lansat în acest an.Alte active Fox mergînd la Disney includ canalele FX și National Geographic, activele internaționale de televiziune, inclusiv Star India, și pachetul de 30% al companiei Fox în serviciul de streaming Hulu, care va oferi companiei Disney controlul asupra acestei afaceri în creștere.Disney trebuie să vîndă rețelele sportive regionale 22 Fox, inclusiv rețeaua YES din New York, care difuzează jocuri de baseball Yankees și Prime Ticket și Fox Sports West din Los Angeles. Disney a vrut să cumpere canalele regionale, dar Departamentul de Justiție al SUA nu ar permite acest lucru. Pentru a obține aprobarea de reglementare a acordului, Disney a acceptat să renunțe la canalele sportive regionale.Disney are 90 de zile pentru a vinde canalele sportive regionale, dar ar dori să identifice un cumpărător în termen de o lună, potrivit unei persoane informate, care nu a fost autorizată să comenteze.Fox Corp., al cărei titlu este FOXA pentru acțiuni de clasă A și FOX pentru acțiuni din clasa B, a fost adăugat marți la Standard & Poor's 500.Familia Murdoch va continua să-și controleze editura, News Corp., care include Wall Street Journal, New York Post și Times din Londra. Clanul, prin Trustul familiei Murdoch, este de așteptat să devină un acționar majoritar al Disney.Murdoch-urile vor primi aproape 12 miliarde de dolari în numerar și acțiuni de la Disney, potrivit lui Bloomberg.