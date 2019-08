”Singur acasă” continuă: relansarea Home Alone, confirmată de Disney În lume 8 august 2019, 22:00

Disney încearcă să-ți dea numeroase motive să te abonezi la iminentul serviciu de streaming Disney+, iar printre ele se va număra și îndrăgita franciză Singur acasă.

Filmul preferat de Crăciun al multora dintre noi, Home Alone, va fi reînviat în viitorul apropiat de dragul platformei Disney Plus. Anunțul este oficial și face parte dintr-o serie de particularități ale iminentului serviciu de streaming care au făcut valuri online în ultimele săptămîni.

Știam deja că filmele și serialele de pe Disney+ vor gravita în jurul cîtorva francize foarte populare, Star Wars, Marvel și Pixar. Dar o colecție de filme vechi și cîteva seriale noi nu sînt suficiente pentru a-ți aduce abonați la încă o platformă de streaming. Ca urmare, Disney face investiții semnificative în filme originale și conținut adițional.

Pentru a-și lărgi portofoliul de proprietăți intelectuale, Disney a finalizat de curînd achiziția 21st Century Fox. Compania a venil la pachet cu Hulu, un alt serviciu de streaming care este acum controlat exclusiv de Disney. Tot Fox se află în spatele unor francize precum Avatar, Planeta Maimuțelor, Alien și Kingsman. Asta înseamnă că, pe lîngă continuări pentru marile ecrane, vor exista numeroase seriale originale pentru zona de streaming, inspirate de aceleași francize îndrăgite.

În timpul declarațiilor financiare pentru cel de-al treilea trimestru fiscal din 2019, printre francizele care vor fi reînviate, CEO-ul Disney a simțit nevoia să insiste pe Home Alone. Seria de pelicule care a debutat în 1990 cu Macaulay Cukin în rolul principal are numeroși fani, chiar și în 2019, aproximativ două decenii mai tîrziu.

Momentan, nu este foarte clar dacă vom vorbi de un serial original sau un singur film, dar un lucru este sigur. Home Alone va fi reinventat în următorii ani pentru Disney+. Premisa filmului clasic este una foarte versatilă și, în continuare, foarte mulți vor să vadă cum se comportă un copil atunci cînd este singur acasă.