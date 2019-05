Sezonul din Game of Thrones cu cele mai multe atacuri cibernetice În lume 24 mai 2019, 01:30

Ultimul sezon al Game of Thrones a înregistrat un vîrf în infracţionalitatea cibernetică asociată, conform Kaspersky Lab, premiera fiecărui episod fiind însoţită de un şir lung de atacuri ce au vizat utilizatorii care încercau să descarce noul episod dar care primeau în schimb malware.

Unele episoade s-au dovedit considerabil mai periculoase decît altele, cel cu numărul 3 însumînd cel mai mare număr de încercări detectate de a ataca utilizatorii, cu un vîrf de 3.000 de atacuri pe zi.

Experţii se aşteaptă ca episodul final să atragă noi atacuri din partea creatorilor de mesaje spam, în momentul în care distribuitorii de programe malware vor începe să le ofere spectatorilor interesaţi acces la întregul sezon.

În ansamblu, după ce au urmărit activitatea malware asociată cu întregul sezon opt, cercetătorii de la Kaspersky Lab au descoperit că numărul mediu, zilnic, de atacuri asupra utilizatorilor care au implicat programe malware deghizate într-un episod din Game of Thrones a fost de aproximativ 300-400. Acest număr a crescut la aproximativ 1.200 în următoarele trei-patru zile după lansarea fiecărui nou episod: o creştere de trei, pînă la patru ori, a activităţii malware.

Un alt vector de atac asociat cu Game of Thrones este reprezentat de site-urile de streaming care invită utilizatorii să vizioneze gratuit episoade recent lansate, dar care, de fapt, sînt proiectate să extragă date sensibile de la utilizatori. De obicei, pictograma afişează o scenă dintr-un episod şi redirecţionează victima către o pagină de înregistrare, solicitînd apoi detalii legate de card, cu codul CVC / CVV, sub pretextul că este doar în scopul validării. Cercetătorii au subliniat asemănările dintre această schemă şi cele mai recente înşelătorii legate de ultimul film din seria Avengers: „Vedem TTP-uri (tactici, tehnici şi proceduri) comune pe site-urile de phishing, în care escrocii încearcă să fure datele utilizatorilor, promiţînd un film piratat înainte de premiera oficială. Credem că există un anumit grup de atacatori care vînează metodic fanii filmelor şi ai producţiilor de televiziune populare, ajustînd schemele în funcţie de evenimentele pop-culturale ale momentului", a declarat Tatiana Sidorina, security researcher la Kaspersky Lab.