Schema de 15 milioane de lei la Glorinal şi legătura cu banii investiţi de clienţi

Astăzi au avut loc percheziții legate de investigarea infracțiunilor de escrocherie și abuz de serviciu, comise de factori de decizie ai unei companii de construcții (care se află în proces de insolvență).

Aceştia nu au asigurat transmiterea în proprietatea clienților a apartamentelor și spațiilor comerciale în care aceștia au investit bani, transmite Noi.md.Perchezițiile au fost 12 la număr. Acestea au fost desfășurate sub conducerea procurorilor la domiciliile și automobilele factorilor de decizie, dar și la sediul companiei. În rezultatul perchezițiilor, procurorii au ridicat agende, înscrisuri și documente care vor fi supuse examinării.Concomitent, au fost audiate 4 persoane – factori de decizie ai companiei. Dacă vor fi găsite vinovate pentru fapta de escrocherie, Procuratura atenționează că acestea riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani; iar pentru abuz de serviciu, aceștia ar fi pasibili de pedeapsa sub formă de amendă în mărime de pînă la 117.500 lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.Acțiunile de urmărire penală au fost pornite la sesizarea părților vătămate. Per total, prejudiciile preliminare cifrează suma de peste 15 milioane lei.Procuratura va reveni cu actualizări, imediat ce vor deveni disponibile, cu respectarea prevederilor legale.O parte din acțiunile de urmărire penală au avut loc sub conducerea procurorilor, de comun cu Inspectoratul de Poliție Centru al capitalei.