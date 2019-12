Saxo Bank: În 2020 Asia va lansa o valută care va elimina dolarul SUA din comerț

Ungaria părăsește UE, dolarul este pus la grea încercare și un preț al petrolului de 90 de dolari/baril sînt numai cîteva dintre prognozele apocaliptice pentru 2020 lansate de experții băncii daneze Saxo Bank.

Scopul acestor previziuni publicate la sfîrșitul fiecărui an, nu este de a crea panică pe piețe și la nivelul opiniei publice, ci de a atrage atenția că, dacă unele situații scapă de sub control, nimic nu va mai părea șocant.În opinia analiștilor băncii daneze, Rusia și țările OPEC reacționează la scăderea producției petrolului de șist și anunță o nouă reducere a producției de țiței. Ca urmare, prețul aurului negru marca Brent urcă la 90 de dolari/baril, spre marea bucurie a Kremlinului.Moscova va avea de cîștigat inclusiv de pe urma dezvoltării energiei verzi, crede Saxo Bank. Preocuparea pentru climă va conduce la o explozie a cererii pentru materii prime ecologice, printre altele și paladiul. Iar Rusia este printre cei mai mari furnizori mondiali ai acestui metal.Altă previziune șoc: introducerea unei noi taxe în Statele Unite, care nu va întîrzia să alimentele războaiele comerciale, în special cel cu China. Administrația de la Washington va dori să reducă deficitul bugetar al țării - care a atins 621 de miliarde de dolari în 2018 - și să impoziteze mai mult veniturile încasate în străinătate de întreprinderile americane. În plină campanie pentru prezidențiale, Donald Trump va instaura ”America first tax”, din dorința de a se impune în fața alegătorilor.”Europa va fi afectată în măsura în care numeroase companii americane își desfășoară activitatea pe Bătrînul continent, unde realizează o parte importantă a cifrei lor de afaceri”, au explicat cei de la Saxo Bank.Experții amintesc faptul că, în 2016, Trump a cîștigat grație votului acordat de alegătorii trecuți de a doua tinerețe. Acum, cel mai numeros electorat este format din cetățeni cu drept de vot cu vîrste cuprinse între 20 și 40 de ani, cu viziuni mai liberale decît generația mai în vîrstă.Citește și Previziunile Saxo Bank. De criză mondială nu scăpămDirectorul Saxo Bank, Steve Jakobsen, crede că, susținuți de tineri, democrații vor cîștiga la o diferență de 20 de milioane de voturi. Iar noul președinte al SUA va deveni senatorul de Massachusetts, Elizabeth Warren.4. Ungaria se retrage din UEDivergențele legate de valori ar putea conduce la o dezbinare între Bruxelles și Budapesta. Astfel, Uniunea Europeană reproșează autortăților ungare că încalcă dreturile omului și nu respectă independența presei, a justiției, a științei. Budapesta nu este de acord cu această abordare a problemei, insistă pe suveranitatea Ungariei, inclusiv pe dreptul de a se proteja în fața valului de migranți. ”Divorțul” devine mai mult decît posibil, afirmă analiștii danezi.Banca asiatică pentru investiții în infrastructură va crea un nou activ de rezervă - Asian Drawing Right, ADR. În opinia celor de la Saxo Bank acest lucru se va întîmpla din cauza agravării conflictelor comerciale și a amenințărilor venite din partea SUA de a transforma dolarul și controlul asupra finanțelor mondiale într-o armă politică. Un ADR va costa doi dolari americani, transformîndu-l în cea mai mare unitate valutară a lumii.”Evident, acest pas are drept scop eliminarea dolarului american din comerțul regional. Economiile locale vor încheia acordul privind efectuarea tuturor tranzacțiilor și contractelor multilateriale din zonă în ADR. Rusia și țărie OPEC vor adera, la rîndul lor, la această mișcare”, prognozează banca daneză.