Satul lui Santa Claus din Laponia poate fi vizitat și în spațiul virtual

În nordul Finlandei se fac ultimele pregătiri pentru sosirea lui Moş Crăciun.

De dată această, satul lui Santa Claus din Laponia are şi o variantă virtuală. Aşa că turismul clasic s-a transformat, treptat, şi într-un turism virtual.Totuşi, vizitatorii nu lipsesc din satul moşului, pentru că nimic nu se compară cu senzaţiile reale.Un brad de Crăciun plin cu luminițe, zăpadă și chiar și un om de nea. Este peisajul pe care îl văd cei sosiți în satul lui Moș Crăciun din apropierea Cercului Polar, la doar 8 kilometri de orașul Rovaniemi, capitala regiunii finlandeze Laponia. Magia Crăciunului și emoția întîlnirii cu Moș Crăciun, sau Santa Claus cum este denumit în Finlanda, atrage an de an mii de turiști.În decursul unui an, satul se laudă cu jumătate de milion de vizitatori, fie vară, fie iarnă. În curînd, numărul vizitatorilor ar putea crește însă numai virtual. Cu o pereche de ochelari speciali și conexiune la internet, intri direct în lumea basmului și poți explora lumea lui Moș Crăciun fără să fii deranjat de alți turișți.Avantajul turismul în realitate virtuală este că nu trebuie să te îmbraci gros pentru a vedea toate frumusețea din jur.Laura Olin, expert: „Astăzi, tehnologia îți oferă o mulțime de ocazii de a călători virtual. Cei mai mulți oameni au încercat video-urile noastre 360 (de grade), dar nu vorbesc despre asta neapărat. Mă refer în special la crearea de lumi virtuale din trecut, din viitor, din imaginația noastră, în care poți merge și călători și experimenta lucruri.Desigur, realitatea virtuală nu poate reproduce toate senzațiile provocate de gerul arctic sau mirosul de brad și nici nu poți atinge blana catifelată a renilor, însă specialiștii promit că pe viitor astfel de lucruri vor fi posibile. În afară de satul lui Santa Claus, tot prin realitatea virtuală se poate vizită și capitală Finlandei, Helsinki.