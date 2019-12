Sanna Mirella Marin, noul premier al Finlandei, la doar 34 de ani

Social-democraţii din Finlanda, care conduc o coaliţie guvernamentală formată din cinci partide, au ales-o duminică pe Sanna Mirella Marin, actualul ministru al transporturilor, să devină premier, săptămîna viitoare.

În vîrstă de numai 34 de ani, ea va fi cel mai tînăr prim-ministru din istoria ţării, preluînd această funcţie după demisia lui Antti Rinne.Momentul ales pentru schimbarea conducerii guvernului este neobişnuit pentru Finlanda, care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene pînă la sfîrşitul anului, jucînd un rol central în eforturile de a stabili viitorul buget al blocului comunitar, notează Reuters.Premierul în exercițiu, Antti Rinne, a demisionat la începutul acestei săptămîni după ce Partidul de Centru, membru al coaliţiei guvernamentale de la Helsinki, a spus că îşi retrage sprijinul pentru el din cauza felului în care a gestionat o grevă a poştaşilor.„Avem multe de făcut pentru a restabili încrederea”, a declarat Sanna Mirella Marin, după ce a obţinut - la limită - votul în rîndul membrilor din conducerea partidului său social-democrat. Pe locul al doilea al acestui scrutin intern s-a plasat Antti Lindman, şeful grupului parlamentar al partidului (SDP).„Avem un program de guvernare comun, care ţine coaliţia împreună”, a mai spus Sanna Marin.Femeile, la putere în Finlanda. Toate cele cinci partide ale coaliției Sînt conduse de doamneCoaliţia, care a ajuns la guvernare în urmă cu doar şase luni, a convenit să continue programul de guvernare, după ce Rinne a anunţat că demisionează la cererea Partidului de Centru.Interesant este că Partidul Social Democrat face parte dintr-o coaliţie cu partide care Sînt conduse, toate, de femei: Partidul de Centru este condus de Katri Kulmani (32 de ani), Liga Verde este formaţiunea ministrului de Interne Maria Ohisalo (34 de ani), Alianţa de Stînga, partid condus de Li Andersson (32 de ani) şi Partidul Suedez al Poporului, condus de Anna Maria Henriksson (55 de ani).Cine este Sanna Mirella MarinÎn ceea ce o privește pe tînăra Sanna Mirella Marin, în ciuda vîrstei, are deja o carieră politică bine conturată. Născută la 16 noiembrie 1985, ea a fost aleasă în Parlament din 2015 și a fost numită ministru al transporturilor și comunicațiilor în iunie anul acesta.S-a născut la Helsinki, dar a locuit în Espoo, Pirkkala și Tampere. A făcut Științe administrative la Universitatea din Tampere, pe care a absolvit-o în 2012, an în care a fost aleasă totodată în Consiliul Municipal din Tampere. A condus Consiliul Municipal din 2013 pînă în 2017, cînd a fost realeasă, cu mult mai multe voturi decît prima dată. Face parte, de asemenea, din adunarea locală a regiunii Tampere.În 2014 a devenit vicepreședinte a Partidului Social-Democrat, iar în 2015 a fost aleasă în Parlamentul național, din partea districtului Pirkanmaa, cu 10.911 voturi. Patru ani mai tîrziu, ca și în cazul alegerilor locale, a fost realeasă deputat cu mult mai multe voturi: 19.088.Sanna Mirella Marin este copilul unui cuplu de părinți de același sex. A fost crescută de o mamă singură, care ulterior a intrat în relație cu o femeie. Nu cunoaște familia tatălui ei biologic. Viitorul premier al Finlandei a povestit că nu i-a fost ușor, că a suferit lipsuri materiale și că adesea a fost stigmatizată de societate pentru că provenea dintr-o astfel de familie. Dar spune că mama sa i-a dat mereu încredere că poate să realizeze tot ce-și pune în cap.La rîndul ei, Sanna Marin are un copil cu partenerul ei de mulți ani, Markus Räikkönen.