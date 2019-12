Sancțiunile SUA împotriva "Nord Stream 2" au intrat în vigoare

Preşedintele american Donald Trump a promulgat vineri legea prin care sînt impuse sancţiuni companiilor şi ţărilor implicate în proiectul gazoductului Nord Stream 2, care va lega direct Rusia de Germania, relatează presa internaţională.

Scopul declarat al masurii luate de congresmeni este acela de a contracara influenta rusa in Europa, insa liderii politicieni europeni au indemnat SUA sa nu se amestece in politica energetica europeană.Sanctiunile vizeaza inclusiv companii care furnizeaza servicii de instalare a conductelor submarine, intrucat Washingtonul incearca sa opreasca finalizarea conductei care ar urma sa permita transportarea gazului rusesc spre Germania, pe sub Marea Baltica.Donald Trump a promulgat vineri Legea privind Autorizarea Apararii Nationale (National Defense Authorization Act) pentru anul 2020, care include si masurile de sanctionare a companiilor care ajuta Gazprom sa construiasca gazoductul catre Germania, precum si a celor care sînt implicate in constructia unui alt gazoduct rusesc, Turk Stream, care trece prin Marea Neagra catre Turcia.Administratia Trump are acum 60 de zile la dispozitie pentru a identifica companiile si persoanele care furnizeaza servicii pentru acest proiect.Sanctiunile se refera la anularea vizelor pentru SUA si blocarea proprietatilor acestor persoane. Cei vizati de sanctiuni ar avea apoi 30 de zile pentru a-si opri activitatea in cadrul proiectului Nord Stream 2.Oficialii americani considera ca gazoductul va creste dependenta Europei de energia rusa, va spori veniturile Moscovei si va amplifica influenta presedintelui rus Vladimir Putin.Cu toate acestea, ministrul german de Externe, Heiko Maas, a indemnat SUA sa nu se implice in politica energetica europeana.