S-a aflat care este cea mai bună țară pentru copii În lume 30 mai 2019, 01:00

Potrivit unui studiu al organizației Save The Children, republica a marcat numărul maxim de puncte în ceea ce privește „Indicele complet privind sfîrșitul copilăriei ".

Singapore este recunoscută ca fiind cel mai bun loc pentru a trăi și a crește copiii. Acest lucru este evidențiat de datele unui studiu realizat de organizația caritabilă Save the Children, care a evaluat situația din 176 de țări și teritorii ale lumii, transmite TASS.

Singura țară asiatică inclusă în top 10, cu excepția Singapore, a fost Republica Coreea, care se afla pe locul opt alături de Italia. Primele trei au inclus, de asemenea, Suedia, Finlanda, Norvegia și Slovenia, care au împărţit locurile 2-3.

După cum se menționează în raport, Singapore a acumulat numărul maxim de puncte pentru un indicator atît de important ca „Indicele complet privind sfîrșitul copilăriei ", care include mortalitatea infantilă, inclusiv moartea forțată, foamea, accesul la educație, sarcina și căsătoria adolescentină, utilizarea ilegală a muncii copiilor, mutarea forţată în legătură cu conflictele militare.

În plus, conform studiului, republica dispune de cel mai bun indicator al accesului minorilor la programele educaționale. Ea are cel mai scăzut indicator din lume cu privire la numărul de copii care nu frecventează școala - 0,1%.

Alfred Tan, șeful programului local Save The Children, a remarcat că, datorită indicatorilor economici importanți, programele sociale primesc fonduri suficiente în Singapore, inclusiv pentru copii. Potrivit lui, sistemul de învățămînt din Singapore este printre cele mai bune din lume, mortalitatea infantilă se află la unul dintre cele mai joase niveluri - 2,8 cazuri la o mie. Între timp, el a avertizat asupra noilor amenințări pe care Internetul le aduce în viața reală. „Insulte și, în cazuri extreme, chiar sinucideri – toate acestea, din nefericire, au devenit astăzi o realitate", a recunoscut Tang.