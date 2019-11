Recompensă uriașă oferită pentru prinderea unor hoți

Poliția din Germania a anunțat că oferă o recompensă de 500.000 de euro pentru informații care ar putea ajuta la prinderea hoților care au reușit să fure bunuri cu o valoare ce se apropie de un miliard de euro de la muzeul Grüne Gewölbe din Dresda, informează cotidianul The Guardian.

Autoritățile continuă să caute cei patru suspecți care au comis jaful în cursul dimineții de luni, reușind să sustragă bijuterii și sute de alte exponate valoroase.Spărgătorii au provocat un incendiu la primele ore ale dimineții, provocînd defecțiuni la sistemul de alimentare cu electricitate al clădirii astfel că sistemele de securitate nu au mai funcționat.Poliția vorbește deja despre cel mai mare jaf al unui muzeu din istoria postbelică.Poliția a comunicat că recompensa va fi acordată oricui furnizează informații „care ar putea duce la capturarea făptuitorilor sau recuperarea obiectelor furate”.În afară de o mașină arsă, despre care se crede că a fost folosit de hoți pentru a fugi de la locul faptei, anchetatorii nu au găsit nicio urmă semnificativă care să indice identitatea hoților sau unde se află bunurile jefuite.Potrivit tabloidului Bild, hoții ar fi vizat colecția de bijuterii a muzeului și au pătruns în incinta instituției printr-o fereastră de mici dimensiuni.Grüne Gewölbe are 10 încăperi în care sînt expuse peste 3.000 de obiecte, de la bijuterii la capodopere consacrate. Clădirea a fost afectată de bombardamentele din Cel De-al Doilea Război Mondial și nu a fost restaurată pentru a fi redeschisă decît în 2006.Este vorba despre al doilea furt de amploare din ultimii ani în Germania, după ce o monedă de aur de 24 de carate uriașă, cîntărind 100kg, a dispărut la Berlin din Muzeul Bode Museum.Colecția Grünes Gewölbe a fost creată între 1723 and 1730 la porunca lui August al II-lea, Elector de Saxonia (ca Frederic Augustus I), rege al Poloniei și Mare Duce de Lituania.În prezent, exponatele muzeului sînt prezentate în două secțiuni. Colecția istorică este expusă în camera originală a muzeului restaurată la parterul palatului regal din Dresda. Anumite exponate sînt plasate în Neues Grünes Gewölbe, la următorul etaj al palatului.Unul dintre cele mai valoroase exponate din colecția muzeului este un diamant verde, de 41 de carate, expus în prezent la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.Potrivit Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate din Dresda, de acest caz se ocupă, în acest moment, 40 de ofițeri, ancheta fiind coordonată de mai mulți procurori. Aceeași sursă a precizat pentru mdr.de că, de la populație, au fost primite 342 ponturi, toate fiind verificate în acest moment de personalul implicat în anchetă. Tot de la cetățeni au fost primite 49 de filmări și fotografii care ar putea avea legătură cu spargerea.În ciuda implicării masive a anchetatorilor și a cetățenilor din Dresda, „un indiciu decisiv nu este în atenția noastră”, a declarat un purtător de cuvînt al Poliției pentru mdr.de.