Putin: Viața lui Kadyrov este în pericol în fiecare zi
19 decembrie 2019, 20:01

Președintele rus Vladimir Putin consideră că viața lui Ramzan Kadyrov zilnic este în pericol. El a afirmat acest lucru în cadrul unui briefing extins.

"Actualul președinte [al Ceceniei] este, zilnic, expus unui mare pericol, a spus Putin. Și pe lîngă asta, el participă personal și la diferite tipuri de operațiuni militare."

Vorbind despre motivul pentru care Ramzan Kadyrov a primit titlul de Erou al Rusiei, Putin a vorbit despre modul în care conducerea FSB a raportat cu privire la lichidarea uneia dintre bande. „Spun: „Prezintă un raport pentru decorarea băieților tăi”. El [Alexandr Bortnikov, directorul FSB] spune:„ Nu noi am făcut-o, ci băieţii lui Kadyrov și el însuși”. Eu zic: „I-am interzis doar!” - „N-ai ce-i face, se bagă sub gloanțe", şi-a expus președintele rus dialogul cu Bortnikov. Prin urmare, eu nu semnez cu una cu două decrete privind acordarea titlului de Erou al Rusiei", a subliniat Putin.

El a atras atenţia la modul în care Grozny s-a schimbat în ultimii ani. "În principiu, Kadyrov ar fi putut fi eroul muncii, dar este încă tînăr, va mai aștepta", a adăugat președintele. Putin a remarcat că Akhmat Kadyrov la un moment dat „a venit din proprie iniţiativă, nu a venit să se predea”. "El a venit pentru a construi relații cu Rusia, deoarece ostilitățile active din Cecenia și Caucaz nu au început încă", a subliniat președintele.

Putin a spus că Akhmat Kadyrov îi declarase că a crezut că pentru Cecenia va fi mai bună o alianță cu unele țări islamice, dar a înţeles că nu a fost așa, pentru că acestea au încercat să-şi supună Cecenia. Și întrucît Rusia a fost întotdeauna tolerantă faţă de religia poporului cecen, de structura vieții lui interne etc., alegerea în favoarea cooperării cu Moscova a devenit evidentă pentru el, a continuat Putin. "A fost alegerea lui. Îi cunoaşteţi soarta: a murit de mîna teroriștilor, a spus Putin. Pentru ce a murit? Pentru Cecenia, pentru poporul cecen și pentru Rusia. Aceasta i-a fost alegerea conştientă".

În același timp, Putin a spus că tot nu-şi poate ierta că l-a lăsat pe Kadyrov-senior să plece. "El a fost la mine înainte de asta, stătea în birou. Îi spun:„ Rămîi". „Nu, trebuie să plec, trebuie să fiu acasă”. Şi a ajuns omorît într-un atentat cu bombă, după cum ştiţi”, şi-a împărtăţi din amintiri Putin.