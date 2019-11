Pugaciova a dezvăluit „adevărul rușinos” despre atitudinea față de public și scenă

Cîntăreața Alla Pugaciova, într-un interviu acordat postului Pervîi Canal, a declarat că nu îi este dor de energia pe care o primea de la fani și a recunoscut că îi este rușine pentru asta.

Cu toate acestea, a explicat artista, în ciuda acestui fapt, îi este scumpă dragostea publicului.„Mi-e rușine să recunosc, dar nu-mi este dor, pentru că eu, pentru toată dragostea pentru public și concertele mele, pentru melodiile noi și compozitorii care mi-au alcătuit toate aceste melodii minunate, am plătit un preț foarte mare. Eu niciodată nu am avut o familie normală – eu în general nu înțelegem ce înseamnă asta. N-am avut ocazia să trăiesc viața pe care mi-am imaginat-o în visele mele”, s-a plîns Pugaciova.Ea a subliniat că acum ea are o familie minunată, de aceea nu are timp să-i fie dor de scenă."Cînd să-mi fie dor? Am pus toate acestea într-un seif, în inima mea", a spus cîntăreața.Potrivit acesteia, în momentele de tristețe care „se întîmplă la vîrsta ei”, ea „deschide acest seif”, își amintește de energia publicului, după care „îl închide și trăiește mai departe”.Anterior, în cadrul unui concert la Minsk, Alla Pugaciova în vîrstă de 70 de ani, a anunțat că va reveni pe scenă la 80 de ani.