Proprietarul celei mai înalte clădiri din lume scoate la vânzare vârful turnului

Grupul imobiliar Emaar Properties a scos la vânzare cele două punţi de observaţie din vârful turnului Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

Tranzacţia care ar putea aduce grupului imobiliar suma de un miliard de dolari, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres.Două surse au dezvăluit că Emaar Properties a angajat banca Standard Chartered drept consilier pentru vânzarea celor două punţi de observaţie, denumite At the Top, şi amplasate la etajele 124 şi 125 ale clădirii Burj Khalifa.Cu o înălţime de 828 de metri, Burj Khalifa este de două ori mai înalt decât clădirea Empire State Building din New York şi de aproape trei ori mai înalt decât turnul Eiffel din Paris.Cele două punţi observaţie At the Top sunt o destinaţie turistică populară în Dubai, care în cursul anului 2018 a atras 15,92 milioane de vizitatori overnight.Potrivit unei surse din mediul bancar, cele două punţi de observaţie generează anual venituri în valoare de 600-700 milioane de dirhami (163-191 milioane dolari).O altă sursă din sectorul financiar a apreciat că cele două punţi ar putea fi vândute pentru aproximativ un miliard de dolari. Ambele surse au dezvăluit că procedurile de vânzare au început în luna noiembrie.Dubai este un important hub regional pentru turism, comerţ exterior şi servicii de business, însă în ultimii ani piaţa imobiliară locală a înregistrat o încetinire. În luna septembrie, autorităţile au înfiinţat o comisie de planificare imobiliară în ideea de a reglementa proiectele şi a evita competiţia între firmele private şi cele semi-guvernamentale.La rândul său, Emaar Properties, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Dubai, a început să vândă o parte din activele din sectorul ospitalităţii pentru a-şi putea finanţa actualele operaţiuni şi proiectele de extindere, a declarat o sursă din mediul bancar.