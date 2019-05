Procesul premierului Benjamin Netanyahu a fost amînat În lume 22 mai 2019, 20:30

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit miercuri o amînare pentru trei luni, pînă în luna octombrie, a procesului în care este cercetat pentru corupţie, pentru ca avocaţii să aibă timp pentru a aduce dovezi împotriva intenţiei procurorului general de a-l pune sub acuzare.

Avocatul lui Netanyahu a cerut o amînare a procesului pînă în mai 2020 pentru a avea timp să examineze probele administrate de procuror în cele trei cazuri de corupţie în care este cercetat, a anunţat ciroul procurorului general israelian Avichai Mandelblit.

Netanyahu a negat toate acuzaţiile.

Într-o scrisoare adresată unuia dintre avocaţii premierului care a fost prezentată în mass-media, Mandelblit a scris că schimbat data procesului din luna iulie pe 2-3 octombrie. Acesta a transmis că o amînare de un an de acum înainte ”ar fi afectat interesul public pentru luarea unei decizii cît mai curînd posibil”.

Netahyahu a cîştigat în luna aprilie al cincilea mandat în ciuda anunţului din februarie al procororului general care intenţiona să îl pună sub acuzare pentru fraudă şi corupţie.