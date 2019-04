Primul zbor de test pentru cel mai mare avion din lume (VIDEO)

Cel mai mare avion din lume, Stratolaunch, a efectuat sîmbătă primul său zbor.

A fost vorba despre un zbor de test deasupra deșertului Mojave, din statul american California. Sîmbătă, cel mai mare avion din lume, Stratolaunch, a făcut primul său zbor de test. Aeronava a efectuat pînă acum deplasări repetate pe pistă, cu viteze de 74 de kilometri la oră, pentru verificarea funcționalității motoarelor și a sistemelor de bord.

Avionul are o lungime de 73 de metri, o anvergură a aripilor de 117 de metri, o greutate de 227 de tone şi funcţionează cu şase motoare Boeing 747.



Are 28 de roți și o greutate de 226,7 tone. Poate transporta o sarcină utilă de de 250 de tone. Are o autonomie de zbor de 3.704 kilometri.